Uzmanlardan 1 Dakikalık Test: Yaşam Sürenizi Ölçebilirsiniz

Dr. Peter Attia’nın geliştirdiği bu "kavrama gücü testi" özellikle dikkat çekiyor. Attia, "Vücut ağırlığınızın dörtte üçü kadar bir dambılı bir dakika boyunca tutamıyorsanız, bu durum hayatınızı beklenenden daha erken kaybedebileceğinizin göstergesi olabilir. Bu test, kolesterolden veya diğer kan testlerinden daha anlamlı bir ölçüm sunuyor" diye belirtiyor.

Kavrama gücünün vücudun genel sağlık durumunu gösterdiğini vurgulayan uzmanlar, güçlü ve dayanıklı bir vücut yapısına sahip olanların daha yavaş yaşlandığını ve hastalıklara karşı daha dirençli olduğunu söylüyor. Geriatri ve beslenme uzmanı Dr. Ardeshir Hashmi de bu görüşü destekleyerek, "İyi kavrama gücüne sahip olan bireyler daha yavaş yaşlanır ve bağışıklık sistemlerindeki yaşlanma süreci de yavaşlar" diyor.

Kaynak: Haber Merkezi