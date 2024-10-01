Uzmanlara Göre En Sağlıklı 6 Balık Ortaya Çıktı! Sakın Sofranızdan Eksik Etmeyin
Omega-3 yağ asidi ve protein bakımından en zengin besinlerin başında balık geliyor. Her ne kadar faydalı olsa da bütün balık türü sağlık bakımından faydalı olmayabiliyor. Uzmanlara göre sofranızdan eksik etmemeniniz gereken 6 balık türü ortaya çıktı. İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Balık, omega-3 yağ asitleri ve protein açısından en zengin besinlerden biridir. Türkiye’de Eylül ayı itibarıyla av yasağının sona ermesiyle kış boyunca balık tüketimi artış gösteriyor ancak uzmanlar, her balık türünün sağlığa aynı derecede faydalı olmadığını belirtti. Eylül ayıyla birlikte özellikle sağlıklı olduğu vurgulanan bazı balıklar sofralardan eksik edilmemeli.
Her balık türü aynı sağlık yararını sağlamaz uzmanlar özellikle somon, uskumru, ton balığı, alabalık, hamsi ve morina gibi balıkların sağlık açısından daha fazla fayda sunduğunu ve özellikle omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olduklarını belirtti.
İşte sağlıklı olan 6 balık türü…
SOMON
Omega-3 yağ asitleri yönünden zengin olan somon, kalp sağlığını destekler, iltihapları azaltır ve beyin fonksiyonlarını güçlendiriyor. Aynı zamanda kaliteli protein içeriğiyle kas gelişimini teşvik ediyor. Somon, D vitamini, B12 ve selenyum gibi önemli besinlerle bağışıklığı güçlendirir ve kemik sağlığını iyileştiriyor. Düzenli somon tüketimi ayrıca cilt sağlığına olumlu etki eder ve enerji seviyesini artırıyor.
USKUMRU
Uskumru, omega-3 bakımından zengin bir balıktır ve düzenli tüketildiğinde kalp ve damar sağlığına fayda sağlıyor. Kolesterolü düşürerek kalp krizi riskini azaltırken, beyin fonksiyonlarını güçlendirir ve depresyon belirtilerini hafifletiyor. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirerek enerji üretimine katkı sağlarken, cilt sağlığını destekleyen vitamin ve mineralleri de barındırıyor.
TON BALIĞI
Ton balığı, omega-3 yağ asitlerinin yanı sıra A, B6 ve D vitaminleri bakımından da oldukça zengin olurken, bu vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kalp sağlığını destekliyor ve göz kuruluğunu önlüyor. Öte yandan bilişsel fonksiyonları koruyarak zihinsel sağlığa katkı sağlıyor.
ALABALIK
Alabalık, yüksek protein içeriği ve omega-3 yağ asitleri ile iltihaplanmaları azaltırken, beyin sağlığını destekliyor. Niasin ve diğer temel vitaminler bakımından zengin olan bu balık, düşük kalori içeriği sayesinde kilo kontrolüne yardımcı olur ve genel sağlığı destekliyor.
HAMSİ
Hamsi, omega-3 yağ asitleri ile kalp sağlığını korurken, kolesterol seviyelerini dengeliyor ve beyin fonksiyonlarını geliştiriyor. Aynı zamanda yüksek protein, D vitamini, kalsiyum ve fosfor içeriğiyle kemik sağlığını güçlendiriyor. Hamsi ayrıca antioksidan özelliklere sahiptir, bağışıklık sistemini destekler ve iltihapları azaltıyor.
MORİNA BALIĞI
Morina balığının yağı, Atlantik morinasının karaciğerinden çıkarılır ve yıllardır eklem ağrılarının tedavisinde kullanılırken, morina yağı, diğer balık yağlarından farklıdır çünkü karaciğerden elde ediliyor. Bu yağ, balık yağı suplementi olarak kullanılsa da, sağlık açısından özellikle eklem sağlığına ve kemik gelişimine katkı sağlıyor.