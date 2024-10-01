Uzmanlara Göre En Sağlıklı 6 Balık Ortaya Çıktı! Sakın Sofranızdan Eksik Etmeyin

Balık, omega-3 yağ asitleri ve protein açısından en zengin besinlerden biridir. Türkiye’de Eylül ayı itibarıyla av yasağının sona ermesiyle kış boyunca balık tüketimi artış gösteriyor ancak uzmanlar, her balık türünün sağlığa aynı derecede faydalı olmadığını belirtti. Eylül ayıyla birlikte özellikle sağlıklı olduğu vurgulanan bazı balıklar sofralardan eksik edilmemeli.

Her balık türü aynı sağlık yararını sağlamaz uzmanlar özellikle somon, uskumru, ton balığı, alabalık, hamsi ve morina gibi balıkların sağlık açısından daha fazla fayda sunduğunu ve özellikle omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olduklarını belirtti.

İşte sağlıklı olan 6 balık türü…