Uzmanlar 'Sakın' Diyerek Uyardı: Bu Kişiler Asla Tarhana Çorbası İçmemeli
Türkiye'de en çok sevilen çorba çeşitlerinden biri olan tarhana, hasta kişiler tarafından tüketilmesi halinde zararlı bir besine dönüşebiliyor. Uzman Dİyetisyen Işın Sayın, neden hastayken tarhana çorbası içilmemesi gerektiğini açıkladı. Sayın aynı zamanda tarhana çorbasının çocuklar için de uygun olmadığını belirtti.
Yaz-kış fark etmeksizin sevilerek tüketilen tarhana çorbası, özellikle grip hastalarına sık sık tavsiye ediliyor. Ancak Uzman Diyetisyen Işın Sayın, tarhana çorbasının hastayken asla tüketilmemesi gerektiğini belirterek, bu durumun nedenlerini açıkladı.
'TARHANA ÇORBASINI ÇOCUK VE HASTALARDAN UZAK TUTUN'
Türkiye'de mercimek çorbasıyla birlikte en sık tercih edilen çorba türü olan tarhana, özellikle çocuk ve hastalara önerilmiyor.
Sayın, çok sayıda uzmanın içerisinde bulundurduğu yüksek un miktarı nedeniyle tarhana çorbasını çocuk ve hastalara tavsiye etmediğini vurgulayarak, bu kişiler için daha uygun çorba türleri olduğunu belirtti. Geçmişte uzmanlar tarafından bağışıklık sistemini güçlendirdiği gerekçesiyle önerilen tarhana çorbasına yönelik bilgilerin eksik olduğunu söyleyen Sayın, hastalar için şifa dolu çorbaları şu şekilde sıraladı: