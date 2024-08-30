Uzmanlar Kalbin Çalışmasına Zarar Veren Kötü Alışkanlığı Açıkladı

Vanderbilt Üniversitesi'nde epidemiyoloji profesörü Kelsey Full tarafından yürütülen araştırma, ateroskleroz ile yetersiz uyku süresi arasındaki bağlantıyı ilk kez bilimsel olarak kanıtladı. Araştırma, kalp-damar hastalığı bulunmayan ve yaşları 45 ila 84 arasında değişen 2 bin katılımcıyı kapsadı.

Pharmacy Times’ın haberine göre, katılımcılara uyanıklık ve uyku sürelerini ölçen özel bilek cihazları takıldı ve günlük uyku düzenlerini izlemeleri için günlükler doldurmaları istendi. Ayrıca, bilim insanları uyku aşamalarını, nefes almayı, kalp atış hızını ve uyanma ile uykuya dalma sürelerini içeren bir gece çalışması gerçekleştirdi.