Uzmanlar Kalbin Çalışmasına Zarar Veren Kötü Alışkanlığı Açıkladı
ABD'li bilim insanları, uyku düzeninin kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini araştırarak önemli bulgulara ulaştı. Yapılan çalışmalar, düzenli gece uykusu eksikliğinin kalp sağlığını kötüleştirebileceğini ve ateroskleroza yol açabileceğini ortaya koydu.
Vanderbilt Üniversitesi'nde epidemiyoloji profesörü Kelsey Full tarafından yürütülen araştırma, ateroskleroz ile yetersiz uyku süresi arasındaki bağlantıyı ilk kez bilimsel olarak kanıtladı. Araştırma, kalp-damar hastalığı bulunmayan ve yaşları 45 ila 84 arasında değişen 2 bin katılımcıyı kapsadı.
Pharmacy Times’ın haberine göre, katılımcılara uyanıklık ve uyku sürelerini ölçen özel bilek cihazları takıldı ve günlük uyku düzenlerini izlemeleri için günlükler doldurmaları istendi. Ayrıca, bilim insanları uyku aşamalarını, nefes almayı, kalp atış hızını ve uyanma ile uykuya dalma sürelerini içeren bir gece çalışması gerçekleştirdi.
Araştırmanın sonuçlarına göre, uyku süresi düzensiz olan bireylerde ateroskleroz gelişme riski daha yüksek bulunmuştur. Ateroskleroz, atardamar duvarlarında plak oluşumu ile karakterize edilir ve bu durum organlara kan, besin ve oksijen akışını engelleyebilir.
Çalışma, haftada iki saatten fazla uyku süresi farkı yaşayan kişilerde şah damarı plak oluşum riskinin %12 oranında arttığını ve periferik arterlerin daralma olasılığının da yükseldiğini göstermiştir. Bu bulgular, uyku düzeninin kalp sağlığı üzerindeki kritik etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor.