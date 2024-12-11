Uzmanlar ‘Herkes Aynı Hatayı Yapıyor’ Diyerek Uyardı: Bu 10 Şeyi Asla Sabunla Yıkamayın!

ELEKTRONİK ALETLER

Elektronik cihazlarda sabun kullanımı, iç mekanizmalara zarar verebilir. Mikrofiber bezi özel bir temizleyiciyle nemlendirip yüzeyleri nazikçe silmek en güvenli yoldur. Ayrıca cihazların fişini çekmeyi unutmamak gerekiyor.

BOYALI DUVARLAR

Duvarları sabunla temizlemek, yüzeyde çizgiler ve kalıntılar bırakabilir. Uzmanlar, boyalı duvarların kuru veya hafif nemli bir mikrofiber bezle silinmesini öneriyor.

DERİ MOBİLYALAR

Sabun, deri mobilyaları kurutabilir ve çatlatabilir. Deriye özel temizleyicilerle nemlendirilmiş bir bez, daha güvenli bir tercih olacaktır.

DOĞAL TAŞ TEZGAHLAR

Granit ve mermer gibi doğal taşlar, sabunla temizlendiğinde lekelenebilir. Nötr pH değerine sahip bir taş temizleyici, bu yüzeyleri temizlerken güvenle kullanılabilir.