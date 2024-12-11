Uzmanlar ‘Herkes Aynı Hatayı Yapıyor’ Diyerek Uyardı: Bu 10 Şeyi Asla Sabunla Yıkamayın!
Temizlik, canlı ve ortam sağlığı açısından olmazsa olmaz bir eylemdir. Temizlik denince akla gelen sabun hemen her alanda kullanılsa da, uzmanlar sabunun bazı eşyalar için büyük ölçüde zararlı olabileceği konusunda uyardı. İşte sabunla temizlenmemesi gereken 10 eşya…
Kaynak: Haber Merkezi
Ev temizliğinde sabun sıkça başvurulan bir temizlik yöntemi olsa da, uzmanlar bazı ev eşyaları için sabun kullanımının zarar verebileceği konusunda uyarılarda bulundu. İşte sabunun tercih edilmemesi gereken eşyalar ve bunlar için doğru temizlik yöntemleri…
İŞTE ASLA SABUNLA TEMİZLEMEMENİZ GEREKEN 10 ŞEY
DÖKÜM DEMİR TAVALAR
Döküm demir tavalar, dayanıklılıkları ve yemek pişirme kolaylığıyla mutfakta vazgeçilmezdir. Ancak sabun, bu tavaların yapışmaz özelliklerini sağlayan doğal baharat tabakasını bozabilir. Uzmanlar, döküm tavaların sert bir fırça, sıcak su ve koşer tuz kullanılarak temizlenmesini öneriyor.
PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYLER
Paslanmaz çelik, sabun kullanıldığında zamanla donuklaşabilir veya renk değiştirebilir. Uzman isimler paslanmaz çeliğin sadece su, mikrofiber bez ve havluyla temizlenmesini tavsiye ediyor. Sabun kalıntılarının yüzeye zarar verebileceğini belirtiyor.
AHŞAP KESME TAHTALARI
Ahşap kesme tahtalarının sabun ve suya maruz kalması çatlama ve bozulmaya neden olabilir. Uzmanlar, tahtaların sirke ve su karışımıyla temizlenmesini öneriyor.
BIÇAKLAR
Bıçakların sabunla yıkanması, keskinliklerini kaybetmelerine yol açabilir. Bıçaklarınızı nemli bir bezle silip hemen kurutmanız, bu hassas mutfak gereçlerini korumanın en iyi yoludur.
PARKE ZEMİNLER
Bulaşık deterjanı gibi sabunlar, parke zeminlerin koruyucu katmanını bozarak aşınmaya yol açabilir. Uzmanlar, zemin temizliği için ticari temizlik ürünleri veya sirke-su karışımını öneriyor.
KAHVE MAKİNELERİ
Sabun kalıntıları kahvenin tadını bozabilir. Bunun yerine, kahve makinenizi eşit miktarda su ve beyaz sirke karışımıyla temizleyerek mineral birikimlerini çözebilirsiniz.
ELEKTRONİK ALETLER
Elektronik cihazlarda sabun kullanımı, iç mekanizmalara zarar verebilir. Mikrofiber bezi özel bir temizleyiciyle nemlendirip yüzeyleri nazikçe silmek en güvenli yoldur. Ayrıca cihazların fişini çekmeyi unutmamak gerekiyor.
BOYALI DUVARLAR
Duvarları sabunla temizlemek, yüzeyde çizgiler ve kalıntılar bırakabilir. Uzmanlar, boyalı duvarların kuru veya hafif nemli bir mikrofiber bezle silinmesini öneriyor.
DERİ MOBİLYALAR
Sabun, deri mobilyaları kurutabilir ve çatlatabilir. Deriye özel temizleyicilerle nemlendirilmiş bir bez, daha güvenli bir tercih olacaktır.
DOĞAL TAŞ TEZGAHLAR
Granit ve mermer gibi doğal taşlar, sabunla temizlendiğinde lekelenebilir. Nötr pH değerine sahip bir taş temizleyici, bu yüzeyleri temizlerken güvenle kullanılabilir.