Uzmanlar En Zararlı Patates Yemeğini Açıkladı: Bütün Dünya Severek Tüketiyor Ama Zehir Saçıyor

Uzmanlar, patatesleri buharda pişirmek, fırında pişirmek veya suda kaynatmanın daha sağlıklı alternatifler olduğunu öneriyor. Eğer patatesleri diyetinizden tamamen çıkarmaya hazır değilseniz, sağlıklı alternatifleri deneyebilirsiniz. Aşçılar, haşlanmış patateslere baharatlı otlar eklenmesini, fırında patatesle hazırlanan salataları ve patates püresini hem et hem de balıkla servis edilmesini tavsiye ediyor.

Patates kızartması lezzetli olabilir, ancak sağlığınıza zarar vermeyen alternatifleri tercih etmek her zaman daha iyidir.