Uzmanlar Açıkladı: Yumurta Sarısında Kan Lekesi Varsa Yemek Güvenli Mi?
Bazı yumurtaların sarısında kahverengi bir leke görülebiliyor. Peki bu leke neden oluşur ve kan lekesi olan yumurta yenir mi? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Yumurtalarda karşılaştığımız kırmızı lekeler, genellikle kan ve doku atıklarının kalıntılarıdır. Bu durum, yumurtayı yemeden önce endişelenmenize neden olabilir. Ancak, bu lekelerin varlığı sağlığınıza zarar vermez ve yumurtanın döllendiği anlamına gelmez.
Yumurtaların üzerindeki kırmızı veya kahverengi lekeler, tavukların yumurtalıklarında veya yumurta kanalında bulunan küçük kan damarlarının yırtılması sonucu oluşan kan damlacıklarıdır. Genellikle yumurta sarısında görülürken, beyazında da yer alabilir.
Kan lekesi, yumurta folikülünden salındığında ve bu sırada kanama meydana geldiğinde ortaya çıkar. Folikül, içinde sıvı bulunan birkaç kan damarı içeren bir kesedir. Yumurtlama sırasında bu kese patlayabilir ve eğer bir kan damarı yırtılırsa, yumurta sarısının üzerinde kan birikimi oluşabilir.
Ayrıca, yumurta beyazında görülen et lekeleri de vardır. Bu lekeler, kan lekelerinden farklı olup, yumurtanın beyazında kahverengi, kırmızı veya beyaz birikintiler şeklinde ortaya çıkar. Et lekeleri, yumurtanın yumurta kanalından geçerken toplandığı doku parçalarından kaynaklanır.
YUMURTADA KAN LEKESİ VARSA YENİR Mİ?
Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA) ve Yumurta Güvenliği Kurulu gibi kurumlara göre, yumurta uygun şekilde pişirildiği sürece kan lekeli yumurtaları yemek güvenlidir.