Uzmanlar Açıkladı: Yumurta Sarısında Kan Lekesi Varsa Yemek Güvenli Mi?

Yumurtalarda karşılaştığımız kırmızı lekeler, genellikle kan ve doku atıklarının kalıntılarıdır. Bu durum, yumurtayı yemeden önce endişelenmenize neden olabilir. Ancak, bu lekelerin varlığı sağlığınıza zarar vermez ve yumurtanın döllendiği anlamına gelmez.

Yumurtaların üzerindeki kırmızı veya kahverengi lekeler, tavukların yumurtalıklarında veya yumurta kanalında bulunan küçük kan damarlarının yırtılması sonucu oluşan kan damlacıklarıdır. Genellikle yumurta sarısında görülürken, beyazında da yer alabilir.