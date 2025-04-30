Uzmanından Yirmilik Diş Uyarısı! Geç Kalan Hayatının Hatasını Yapar

Diş Hekimi Dr. Ümit Sait Yavuz, yirmilik dişlerin zamanında çekilmediği durumlarda diğer dişlerin formunun bozulabileceği ve estetik açıdan olumsuz sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Uzmanından Yirmilik Diş Uyarısı! Geç Kalan Hayatının Hatasını Yapar

Yirmilik dişlerin çene yapısına sığmadığında diğer dişlere baskı yaparak pozisyonlarını değiştirebildiğini belirten Dr. Yavuz, bu durumun özellikle ortodontik tedavi görmüş kişilerde daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini ifade etti. Yavuz, “Yirmilik dişlerin baskısıyla yıllarca diş teli tedavisiyle düzeltilen dişler yeniden bozulabilir ve estetik açıdan istenmeyen bir görüntü ortaya çıkabilir” dedi.

GÜLÜŞ ESTETİĞİNİ VE ÖZGÜVENİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Yavuz, yirmilik dişlerin yalnızca ağız sağlığını değil, aynı zamanda gülüş estetiğini de olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. “Bu dişlerin oluşturduğu baskı, dişlerin çapraşık hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta hem estetik kaygılar artar hem de bireyin özgüveni zarar görebilir” diye konuştu.

ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ ÖNEMLİ

Diş hekimi kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Yavuz, “Hastalarımızın düzenli olarak diş hekimine gitmelerini ve yirmilik diş kaynaklı sorunlar yaşadıklarında vakit kaybetmeden başvurmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

DR. ÜMİT SAİT YAVUZ HAKKINDA

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olan Dr. Ümit Sait Yavuz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde periodontoloji uzmanlık eğitimini tamamladı. 25 yılı aşkın mesleki deneyimi bulunan Yavuz’un, uluslararası hakemli dergilerde çok sayıda bilimsel yayını yer alıyor.

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Kaynak: ANKA

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