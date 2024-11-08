Uzmanından Süper Kahvaltı Tavsiyesi: Zekayı Arttırıyor, Vücudu Gençleştiriyor
Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusundaki tavsiyeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Karatay, kahvaltının vazgeçilmezi olarak yumurtayı işaret ederek, bu besinin özellikle hamileler ve emziren anneler için büyük önem taşıdığını belirtiyor. Yumurtanın, hem çocukların hem de yetişkinlerin beyin fonksiyonlarını güçlendirdiğini vurgulayan Karatay, zengin besin değerleriyle yumurtanın her kahvaltıda yer alması gerektiğini savunuyor.
Kaynak: Posta
Karatay, 1950’lerde Türkiye'de doğum yapan kadınlara 10 yumurta verildiğini ve bu uygulamanın günümüzde Çin'de sürdüğünü ifade ederek, yumurtanın geçmişten bu yana bilinen bir süper besin olduğunu hatırlatıyor. “Yeni bir şey söylemiyorum,” diyen Karatay, yumurtanın sarısı ve beyazıyla birlikte besleyici bir gıda olduğunu ve düzenli tüketilmesinin önemini belirtiyor.
YUMURTANIN FAYDALARI
Yumurta, yüksek kaliteli protein, B vitaminleri (özellikle B12), A, D vitamini ve demir gibi mineraller açısından zengin. Karatay, yumurtanın bilişsel fonksiyonları desteklediğini, göz sağlığını koruyan lutein ve zeaksantin maddelerini içerdiğini ve kemik sağlığı için D vitamini sağladığını söylüyor. Ayrıca yumurta, tokluk hissini artırarak kalori alımını azaltmaya yardımcı olurken sindiriminin kolaylığı sayesinde enerji veriyor.
KAHVALTIDA YUMURTA TÜKETİMİ NASIL OLMALI?
Karatay, az pişmiş yumurtanın en sağlıklı tüketim şekli olduğunu belirtiyor. Rafadan, kayısı kıvamında haşlanarak ya da saf tereyağında düşük ısıda pişirilerek hazırlanmasını öneriyor. Kahvaltıda yumurtanın yanında az tuzlu ve koyun, inek ya da keçi sütünden yapılmış peynirlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgularken, poğaça ve simit gibi gıdalardan kaçınılmasını tavsiye ediyor.
TAMAMLAYICI GIDALAR
Kahvaltıda ceviz, fındık, fıstık, badem gibi kavrulmamış ve tuzlanmamış kuru yemişlerin, az tuzlu zeytinin ve zeytinyağı, limon ve baharat eklenmiş yeşilliklerin yer alması gerektiğini söylüyor. Yanında domates, salatalık, biber ve maydanoz gibi sebzelerin tüketilmesini öneren Karatay, içecek olarak limonlu çay ya da sütü şekersiz olarak tavsiye ediyor.