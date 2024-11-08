Uzmanından Süper Kahvaltı Tavsiyesi: Zekayı Arttırıyor, Vücudu Gençleştiriyor

Karatay, 1950’lerde Türkiye'de doğum yapan kadınlara 10 yumurta verildiğini ve bu uygulamanın günümüzde Çin'de sürdüğünü ifade ederek, yumurtanın geçmişten bu yana bilinen bir süper besin olduğunu hatırlatıyor. “Yeni bir şey söylemiyorum,” diyen Karatay, yumurtanın sarısı ve beyazıyla birlikte besleyici bir gıda olduğunu ve düzenli tüketilmesinin önemini belirtiyor.