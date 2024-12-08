Uzmanı Uyardı, Türkiye'de Artış Yaşanıyor! AIDS Testi Öncesinde Bunları Mutlaka Bilmelisiniz

Uzman Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker, AIDS’ten şüphelenildiği durumda vakit kaybedilmeden doktora başvurulması gerektiğini açıkladı.

Toker, "Düzenli kontroller ve tedavi altında olduğu süreçte kişinin viral yükü tespit edilemez hale geldiğinde artık bulaştırmaz olarak kabul ediliyor. Bu kişiler evlenebiliyor, sağlıklı çocuk sahibi olabiliyor ve HIV virüsü taşımayan kişiler gibi uzun bir ömür sürebiliyorlar" diye konuştu.

HIV ve AIDS konusunda önemli açıklamalarda bulunan Ayşin Kılınç Toker, bağışıklık sistemini baskılayan HIV’in, tedavi alınmadığı takdirde ciddi enfeksiyonlarla seyrederek AIDS’e ilerlediğini belirtti. Toker, "Dünya çapında tanımlandığı günden itibaren 88 milyon kişinin HIV ile enfekte olduğu biliniyor. Bunların 42 milyonunun da HIV ilişkili nedenlerden kaybedildiğini biliyoruz" dedi.