Uzmanı Uyardı, Türkiye'de Artış Yaşanıyor! AIDS Testi Öncesinde Bunları Mutlaka Bilmelisiniz
Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker, AIDS ve AIDS testine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA
Uzman Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker, AIDS’ten şüphelenildiği durumda vakit kaybedilmeden doktora başvurulması gerektiğini açıkladı.
Toker, "Düzenli kontroller ve tedavi altında olduğu süreçte kişinin viral yükü tespit edilemez hale geldiğinde artık bulaştırmaz olarak kabul ediliyor. Bu kişiler evlenebiliyor, sağlıklı çocuk sahibi olabiliyor ve HIV virüsü taşımayan kişiler gibi uzun bir ömür sürebiliyorlar" diye konuştu.
HIV ve AIDS konusunda önemli açıklamalarda bulunan Ayşin Kılınç Toker, bağışıklık sistemini baskılayan HIV’in, tedavi alınmadığı takdirde ciddi enfeksiyonlarla seyrederek AIDS’e ilerlediğini belirtti. Toker, "Dünya çapında tanımlandığı günden itibaren 88 milyon kişinin HIV ile enfekte olduğu biliniyor. Bunların 42 milyonunun da HIV ilişkili nedenlerden kaybedildiğini biliyoruz" dedi.
TÜRKİYE'DE HIV TANILI HASTA SAYISI ARTIYOR
HIV’e karşı gelişen tedavi seçenekleri ve artan farkındalığın, dünya genelinde vaka sayılarında azalma sağladığını ifade eden Toker, gelişmekte olan ülkelerde ise farkındalık eksikliği ve tedaviye ulaşamama nedeniyle yeni vakaların hızla arttığını vurguladı. Türkiye’de ise HIV tanısı alan hasta sayısının giderek arttığını belirten Toker, Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede HIV ile yaşayan 45 bin kişi bulunduğunu aktardı. Özellikle 25-35 yaş grubunda yeni tanı oranının yüksek olduğunu, 15-19 yaş grubunda ise ciddi bir artış gözlendiğini kaydetti.
HIV NASIL BULAŞIR? BELİRTİLERİ NELERDİR?
HIV’in dokunmak, sarılmak, sosyal ilişkiler, aynı ortamda bulunmak ya da solunum yoluyla bulaşmadığını belirten Toker, korunmasız cinsel temasın, steril olmayan piercing ve dövme uygulamalarının bulaş riskini artırdığını ifade etti. Sivrisinek ısırması, ortak tuvalet ya da havuz kullanımıyla HIV’in bulaşmadığını vurguladı.
TÜM SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÜCRETSİZ YAPILIYOR
Virüsün ilk bulaştığı dönemde ateş, döküntü, boyunda ağrılı bezeler gibi belirtiler gösterebileceğini söyleyen Toker, bu belirtiler kaybolduğunda bile HIV’in vücutta çoğalmaya devam edebileceğini ve bağışıklık sistemini zayıflatabileceğini ifade etti. Toker, "Bu testleri aile hekimlikleri dahil tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yaptırabiliyorlar. Test sonrasında da tanı alındığı takdirde düzenli kontroller ve düzenli tedavi altında olduğu süreçte kişinin viral yükü tespit edilemez hale geldiğinde artık bulaştırmaz olarak kabul ediliyor" dedi.
TEDAVİ SÜRECİNDE BULAŞTIRICILIK ORTADAN KALKABİLİR
Toker, düzenli kontroller ve tedavi sürecinde kişinin viral yükü tespit edilemez hale geldiğinde artık bulaştırıcı kabul edilmediğini söyledi. HIV taşıyan bireylerin sağlıklı çocuk sahibi olabileceğini ve HIV taşımayan kişiler gibi uzun bir ömür sürebileceklerini belirtti.
Toplumda farkındalığın artırılması gerektiğine vurgu yapan Toker, "Şüpheli bir durumda test yaptırmalarını sağlamak ya da HIV ile yaşayan bir bireyle karşılaşıldığı takdirde bu kişilerin toplumdan ayrıştırılmamasını sağlama bilincini vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.