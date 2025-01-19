Uzmanı Mevsimsel Detayını Açıkladı: Kışın Haftada Kaç Kere Duş Alınmalı?

Uzmanlar, soğuk iklim koşullarında banyo alışkanlıklarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor. Kışın düşük sıcaklıklar ve kuru hava, cildin doğal nem dengesini bozarak kuruluğa ve tahrişe neden olabilir.

KIŞIN HAFTADA 2 VEYA 3 KEZ DUŞ ALINMALI

Dermatologlar, kış aylarında duş sıklığını haftada iki ila üç kezle sınırlandırmayı öneriyor. Ayrıca, aşırı sıcak su yerine ılık su kullanılması, cildin doğal yağlarını korumak için önem taşıyor.

Cildin nem dengesini sağlamak için duş sonrasında nemlendirici kullanılması tavsiye ediliyor. Bu basit önlem, kış aylarında ciltte oluşabilecek hasarları önlemenin yanı sıra, cildin savunma mekanizmasını güçlendirmeye de yardımcı oluyor.