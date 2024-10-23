Uzmanı Asla Tüketmeyin Dediği Besinleri Açıkladı: Ölüme Kadar Götürüyor

Sağlıklı beslenme, uzun ve kaliteli bir yaşamın temel taşlarından biridir. Vücut sağlığını korumak için dengeli ve besleyici gıdaların tercih edilmesi büyük önem taşır. Ancak, bazı yiyecekler sağlıklı gibi görünse de ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Özellikle işlenmiş ya da yanlış muhafaza edilmiş gıdalar, çeşitli hastalıkların tetikleyicisi olabilir. ABD'li doktor Jessica Kiss, "asla tüketmem" dediği beş besini ve bu yiyeceklerden neden uzak durduğunu açıkladı.

Masum gibi görünen bazı gıdaların, uzun vadede sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirten Dr. Kiss, bu besinlerin tüketiminden kaçınarak, daha sağlıklı seçimler yapılması gerektiğini vurguluyor.

TEKRAR ISITILMIŞ PİLAV

Dr. Kiss'in uzak durduğu yiyeceklerden biri tekrar ısıtılmış pilavdır. Pilavın oda sıcaklığında uzun süre beklemesi durumunda, "Bacillus cereus" adı verilen bir bakterinin üreyebileceğini belirten Kiss, pilavın yeniden ısıtılmasıyla bu bakterinin aktif hale geldiğini ve ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini vurguluyor. Kiss, eğer pilav yeterince yüksek sıcaklıkta ısıtılmazsa bu riske dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

UZUN SÜRE AÇIKTA KALAN YİYECEKLER

Dışarıda uzun süre bekleyen yiyeceklerin gıda zehirlenmesine yol açabileceğini belirten Dr. Kiss, özellikle piknik gibi ortamlarda açıkta kalan yiyecekleri asla tüketmediğini ifade ediyor. Kiss, bu tür yiyeceklerin, bakteri üreme riskinin çok yüksek olması nedeniyle sağlıksız olduğunu belirtiyor.

GIDA BOYASI İÇEREN BESİNLER

Dr. Kiss, gıda boyası içeren yiyecekleri büyük ölçüde tüketmekten kaçınıyor. Boya maddelerinin vücuda zarar verebileceğini düşünen Kiss, bu tür yiyeceklerin sağlıklı olmadığını ve mümkün olduğunca kaçınılması gerektiğini söylüyor.

EZİLMİŞ KONSERVE YİYECEKLER

Kiss, ezilmiş veya hasarlı kutulardaki konserveleri asla tüketmediğini belirtiyor. Bu tür konservelerin botulizm riski taşıdığını ifade eden doktor, derin eziklerin kutunun içine bakteri sızdırabileceğini ve bunun ciddi bir sağlık sorunu yaratabileceğini vurguluyor. Botulizm, kas felcine, solunum zorluğuna ve hatta ölüme yol açabilen bir toksindir.

GREYFURT

Greyfurtun sağlıklı bir meyve olmasına rağmen bazı ilaçlarla etkileşime girdiğini söyleyen Dr. Kiss, bu nedenle greyfurt tüketmekten kaçındığını belirtiyor. Greyfurtun, vücudun ilaçları metabolize etme şeklini etkileyebileceğini ve bu yüzden bu meyveyi tüketmeden önce doktor tavsiyesi alınması gerektiğini hatırlatıyor.

Kaynak: Haber Merkezi