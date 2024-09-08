Uzmanlar Açıkladı: 1 Bardak Kahve İçince Neden Lavabo İhtiyacınız Oluyor? Meğer Bu Yüzdenmiş

Eğer sabah uyandığınızda ilk işiniz bir fincan kahve içmekse, siz de bu etkiden muzdarip olabilirsiniz. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre, kahve bağırsak hareketlerini hızlandırabilir ve sindirim sistemini uyarabilir. Bunun nedeni, kahvenin içerdiği kafein ve diğer bileşenlerin bağırsak hareketliliğini artırmasıdır.

Kafein, sindirim sisteminde değişikliklere yol açarak bağırsak hareketlerini tetikleyebilir. Kolonun daha hızlı hareket etmesine neden olarak atıkların vücuttan atılma süresini kısaltabilir ve bu da tuvalete gitme ihtiyacını artırabilir. Kafeinsiz kahveler bile bu etkiye sahip olabilir çünkü kahvede bulunan asitler ve yağlar da sindirim sistemini etkileyebilir. Ayrıca, kahve mide asidi üretimini artırarak mide ekşimesine ve asit reflüsüne neden olabilir.

Kahvenin içerdiği N-alkanoyl-5-hidroksitriptamidler adı verilen bileşikler, doğal müshil etkisi gösterir. Bu bileşikler, kolondaki su miktarını ve kas kasılmalarını artırarak bağırsak hareketlerini hızlandırabilir. Bu durum, bazı kişilerde ani bir tuvalete gitme isteği yaratabilir, ancak aynı zamanda kabızlık sorunları için doğal bir çözüm olabilir.

KAHVENİN VÜCUTTAKİ ETKİSİ NASIL AZALTILABİLİR?

Kahvenin sindirim sisteminiz üzerindeki etkilerini sınırlandırmak istiyorsanız, bazı yöntemler deneyebilirsiniz. Uzmanlar, kahveyi aç karnına içmemeyi ve tüketim miktarını azaltmayı öneriyor. Farklı kahve türlerini denemenin de mide rahatsızlıklarını azaltabileceğini belirten uzmanlar, bu konuda dört önemli öneride bulunuyor:

1. Daha Az Kahve İçin: Bir seferde daha az miktarda kahve içerek sindirim sisteminizi rahatlatabilirsiniz.

2. Farklı Saatlerde Kahve Tüketin: Sabahları kahve içmek, midedeki hormonların bağırsakları daha fazla çalıştırmasına neden olabilir. Günün farklı saatlerinde kahve içmeyi deneyin.

3. Farklı Demleme Yöntemleri: Soğuk demleme veya French press gibi yöntemler, bazı kişilerde sindirim sistemini daha az etkileyebilir.

4. Krema ve Şekerden Kaçının: Kahvenize çok fazla krema veya şeker eklemek, sindirim sisteminiz üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.