Uzman Tesisatçılar Tüyoyu Verdi: Peteklere Bu İşlemi Uygulayan Kışın Faturayı Dert Etmeyecek
Ekim ayının gelmesiyle birlikte soğuk havalar etkisini göstermeye başlarken, evlerini ısıtmaya hazırlanan vatandaşlar yüksek doğalgaz faturalarıyla karşılaşmaktan endişe ediyor. Doğal gaz fiyatlarına yapılan %38'lik zam, kış öncesi maliyetleri daha da artırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzman tesisatçılar, basit petek temizliğiyle hem ısınma performansını artırmanın hem de doğalgaz faturalarını düşürmenin tüyosunu açıkladı. Havaların günden güne soğumaya başlamasıyla petekler de yavaş yavaş açılmaya başlandı. Fakat doğal gaza gelen zamlar nedeniyle, vatandaş doğal gazı doya doya açmaya endişe eder durumda.
Tesisat uzmanları, kış öncesi peteklere uygulanması gereken işlemleri açıkladı. Petekler için yapılacak bu işlemler, ısıyı daha da artırırken, faturaların da cep yakmasının önüne geçebilecek nitelikte. Peki kış öncesi petek temizliği nasıl yapılmalı? Neler yapılabilir? İşte ayrıntılar...
PETEKLERİN TAM ISINMASININ ÇÖZÜMÜ PETEK TEMİZLİĞİ
Uzun süredir kullanılan eski petekler, zamanla performans kaybına uğrayarak evin yeterince ısınmasını engelleyebilir. Bu da kombiyi daha yüksek derecelerde çalıştırmanıza ve dolayısıyla doğalgaz faturalarının kabarmasına neden olur. Bu sorunun önüne geçmek için peteklerinize uygulayabileceğiniz birkaç basit işlemle ısınma performansını iki katına çıkarabilirsiniz.
PETEK TEMİZLİĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Kalorifer petekleri karmaşık yapılar olabilir, ancak doğru malzemelerle temizliğini kolayca yapabilirsiniz. İşte ihtiyacınız olan malzemeler:
Elektrikli süpürge
İngiliz anahtarı
Tornavida ve pense
Kova, kullanılmayan bir örtü, havlu
Bulaşık süngeri, toz bezi, çamaşır suyu ve yüzey temizleyici
PETEK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?
Kaloriferleri Kapatın: Temizliğe başlamadan önce kaloriferlerin tamamen kapalı olduğundan emin olun. Aksi takdirde su akıntısı etrafı kirletebilir.
Kalorifer Kapağını Çıkarın: Peteklerin üzerindeki ızgarayı sökün ve altına bir örtü serin. Bu, temizlik sırasında dökülebilecek tozları önler.
Elektrikli Süpürge Kullanın: Petek aralarındaki tozları temizlemek için elektrikli süpürgeyi kullanın. Süpürgeyle ulaşamadığınız dar alanları ise bir beze sarılı uzun bir çubukla silebilirsiniz.
Nemli Kısımları Kurulayın: Temizlik bittikten sonra peteklerde nem kalmaması için kuru bir bezle üzerinden geçin. Bu, paslanmayı önler.
Kapağı Yeniden Takın: Temizlik işlemi bittikten sonra kapağı tekrar takın ve tam kapandığından emin olun. Aksi halde ısı kaybı yaşanabilir.
PETEK TEMİZLİĞİNİN FATURAYA ETKİSİ
Peteklerinizin düzenli temizliği, ısınma performansını artırır ve kombiyi düşük derecelerde çalıştırarak evinizi daha verimli ısıtmanızı sağlar. Bu basit işlemler sayesinde yüksek doğalgaz faturalarının önüne geçebilir, kış aylarını daha ekonomik bir şekilde geçirebilirsiniz.