Uzman Tesisatçılar Tüyoyu Verdi: Peteklere Bu İşlemi Uygulayan Kışın Faturayı Dert Etmeyecek

PETEKLERİN TAM ISINMASININ ÇÖZÜMÜ PETEK TEMİZLİĞİ

Uzun süredir kullanılan eski petekler, zamanla performans kaybına uğrayarak evin yeterince ısınmasını engelleyebilir. Bu da kombiyi daha yüksek derecelerde çalıştırmanıza ve dolayısıyla doğalgaz faturalarının kabarmasına neden olur. Bu sorunun önüne geçmek için peteklerinize uygulayabileceğiniz birkaç basit işlemle ısınma performansını iki katına çıkarabilirsiniz.

PETEK TEMİZLİĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Kalorifer petekleri karmaşık yapılar olabilir, ancak doğru malzemelerle temizliğini kolayca yapabilirsiniz. İşte ihtiyacınız olan malzemeler:

Elektrikli süpürge

İngiliz anahtarı

Tornavida ve pense

Kova, kullanılmayan bir örtü, havlu

Bulaşık süngeri, toz bezi, çamaşır suyu ve yüzey temizleyici