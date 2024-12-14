Uzman Psikiyatrist 4 Belirtiyi Açıkladı: Hayatınız Kabusa Dönebilir! Farkında Olmadan Yapıyor Olabilirsiniz

KENDİ KENDİNE YETME TAVRI

Rojas’a göre kibirli kişilerin en belirgin özelliği, başkalarına ihtiyaç duymadıklarını gösteren bir tutum sergilemeleri. Bu kişiler, aşırı özgüvenli bir imaj çizerken, aynı zamanda oldukça hassas bir yapıya sahip.

KÜÇÜMSEME VE FARK EDİLMEME KORKUSU

Kibirli kişiler, çevresindekileri küçümseme eğiliminde bulunurken, fark edilmeme korkusuyla sürekli kendilerinden bahsetme ihtiyacı hissediyor. Rojas, bu kişilerin "neredeyse sağlıksız bir duyarlılık" sergilediğini ifade ediyor.