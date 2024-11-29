Uzman Kardiyolog Açıkladı: Felç Birkaç Gün Önce Ortaya Çıkan Bu 3 Belirtiyle ‘Geliyorum’ Diyor!

Uzmanlar, felç belirtilerinin zamanında fark edilmesinin hayat kurtarabileceğini ve olası komplikasyonları önleyebileceğini vurguluyor. Kritik durumlar öncesinde ortaya çıkan belirtilerin fark edilmesi, bu hastalıkla başa çıkmak için en önemli adımlardan biri.

BU 3 BELİRTİ FELÇTEN BİRKAÇ GÜN ÖNCE ORTAYA ÇIKIYOR

Felç genellikle kritik durumdan önce vücudun çeşitli sinyaller göndermesiyle kendini belli eder. Ancak insanlar bu sinyalleri göz ardı etme eğilimindedir. Dr. Eric Berg'e göre, felç genellikle birkaç gün öncesinden sinyal verir ve bu belirtiler fark edilirse, hayati risk azaltılabilir.