Uzman Kardiyolog Açıkladı: Felç Birkaç Gün Önce Ortaya Çıkan Bu 3 Belirtiyle ‘Geliyorum’ Diyor!
Dünya genelinde her yıl yaklaşık 15 milyon kişi, serebral kan akışının bozulmasıyla ortaya çıkan felçle karşılaşıyor. Bu kişilerin 5 milyonu hayatını kaybederken, 5 milyonu sakat kalıyor ve yalnızca 5 milyonu iyileşebiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, felç belirtilerinin zamanında fark edilmesinin hayat kurtarabileceğini ve olası komplikasyonları önleyebileceğini vurguluyor. Kritik durumlar öncesinde ortaya çıkan belirtilerin fark edilmesi, bu hastalıkla başa çıkmak için en önemli adımlardan biri.
BU 3 BELİRTİ FELÇTEN BİRKAÇ GÜN ÖNCE ORTAYA ÇIKIYOR
Felç genellikle kritik durumdan önce vücudun çeşitli sinyaller göndermesiyle kendini belli eder. Ancak insanlar bu sinyalleri göz ardı etme eğilimindedir. Dr. Eric Berg'e göre, felç genellikle birkaç gün öncesinden sinyal verir ve bu belirtiler fark edilirse, hayati risk azaltılabilir.
FELÇ ÖNCESİ BELİRTİLER NELERDİR?
Yoğun Baş Ağrısı:
Felç, beyinde kan pıhtılaşmasına neden olur ve bu durum, bölgede baskı hissi oluşturur. Bu baskı, şiddetli bir baş ağrısına dönüşerek önemli bir uyarı işareti haline gelir.
Mide Bulantısı ve Kusma:
Beyin sapında meydana gelen tıkanıklıklar, felç öncesinde mide bulantısı veya kusmaya neden olabilir.
Göğüs Ağrısıyla Birlikte Sürekli Hıçkırık:
Göğüs ağrısıyla eşlik eden kesilmeyen hıçkırıklar, felç riskini işaret eden diğer kritik belirtilerdendir.
Bu belirtiler, bazen birkaç gün öncesinden başlayabilir ya da bir anda ortaya çıkabilir. Ancak böyle bir durumda hızlı bir şekilde tıbbi yardım alınması, kişinin iyileşme şansını önemli ölçüde artırır. Dr. Berg, "Felç geçiren kişiye kan pıhtısını çözecek bir ilaç ne kadar erken verilirse, hayatta kalma ve iyileşme şansı o kadar yüksek olur" diyor.
FELÇTEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?
Kardiyologlar, felç riskini azaltmak için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemenin önemine dikkat çekiyor.
E Vitamini Tüketimi:
Cambridge Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, E vitamini açısından zengin bir diyetin felç riskini %17 oranında azaltabileceğini göstermiştir.
Magnezyum Tüketimi:
Vücuttaki kas ve sinir fonksiyonlarını destekleyen magnezyum, felç riskini azaltmak için önerilen bir mineraldir.
Karbonhidrat Oranı Düşük Beslenme:
Karbonhidrat bakımından zengin yiyeceklerden kaçınmak, felç riskini düşürmede önemli bir rol oynar.
Erken belirtileri fark etmek ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, felç riskini azaltmanın ve iyileşme şansını artırmanın en etkili yollarıdır.