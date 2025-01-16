Uzman İsimden ‘Bebek Kordonu’ Uyarısı! Sakın Bunu Yapmayın: 3-5 Dakika Yetiyor

Uzmanlar, doğum sonrası göbek kordonunun hemen kesilmesinin, bebeğin hayati önem taşıyan kök hücrelerden mahrum kalmasına neden olduğunu belirterek, bu uygulamanın acilen gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

“BU HAKLARI ONLARA VERMELİYİZ”

Uzman isim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni doğan bir bebeğin kendini savunma ya da haklarını arama şansına sahip olmadığını hatırlatarak, "Bu hakları onlara biz vermeliyiz" dedi.

Kök hücrelerin ana kaynağının plasenta olduğunu ifade eden uzman, plasentanın doğumdan hemen sonra, yaklaşık 3-5 dakika içinde büzüldüğünü ve kordon kanı aracılığıyla bu değerli hücreleri bebeğe ilettiğini söyledi.