Uzman İsimden ‘Bebek Kordonu’ Uyarısı! Sakın Bunu Yapmayın: 3-5 Dakika Yetiyor
Uzman isim, yeni doğan bebeklerin yaşam hakları ve sağlıkları için kritik bir noktaya dikkat çekerek, bütün anne ve baba adaylarını uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, doğum sonrası göbek kordonunun hemen kesilmesinin, bebeğin hayati önem taşıyan kök hücrelerden mahrum kalmasına neden olduğunu belirterek, bu uygulamanın acilen gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.
“BU HAKLARI ONLARA VERMELİYİZ”
Uzman isim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni doğan bir bebeğin kendini savunma ya da haklarını arama şansına sahip olmadığını hatırlatarak, "Bu hakları onlara biz vermeliyiz" dedi.
Kök hücrelerin ana kaynağının plasenta olduğunu ifade eden uzman, plasentanın doğumdan hemen sonra, yaklaşık 3-5 dakika içinde büzüldüğünü ve kordon kanı aracılığıyla bu değerli hücreleri bebeğe ilettiğini söyledi.
“3-5 DAKİKA BEKLEYİP SIVAZLAYIN”
Göbek kordonunun hemen kesilmesi durumunda bu kök hücrelerin bebeğe ulaşamadan kaybolduğunu belirten uzman, şöyle konuştu:
Bu kök hücreleri o kadar kıymetlidir ki, eğer binlerce para verirseniz, bu kök hücrelerini alır, bankalarda saklarlar. Eğer bu parayı vermezseniz, kesilir, bunlar çöpe gider. Bu ne kadar vahim bir durum. Artık buna son vermeliyiz. Yeni doğan bebeğin hakkı olan bu kök hücreleri ona vermeliyiz. Bunun için 3-5 dakika bekleyip, plesentanın büzülüp, kordon kanını da sıvazlayıp bebeğe geçmesini sağlayalım.
ANEMİ, LÖSEMİ GİBİ HASTALIKLARDAN KORUYOR
Plasentadan gelen kök hücrelerin bebeğin sağlığı üzerinde büyük etkileri olduğunu vurgulayan uzman, bu hücrelerin bebeği lösemi gibi ciddi hastalıklardan, kansızlıktan ve enfeksiyonlardan koruduğunu ve sağlıklı bir gelişim sağladığını ifade etti.
Bu işlemlerin bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirerek ileride yaşayabileceği sağlık sorunlarını önleyeceğini belirten uzman isim, “Lütfen onların haklarını gasp etmeyelim. Bu günahtır, vebaldir” diye konuştu.