Uzayda Mahsur Kalan 2 Astronot Açıkladı: Garip Sesler Duyuyoruz, NASA Devreye Girdi

Wilmore'un bildirimi, Starliner kapsülünün helyum sızıntıları ve itici güç sorunları yaşadığı bir dönemde geldi. NASA, astronotların uçuşunu çok riskli bulduğu için kapsülü 6 Eylül’de Wilmore ve Williams olmadan New Mexico’daki bir iniş noktasına otomatik pilotla döndürmeyi planlıyordu. Garip sesin kaynağının, uzay istasyonu ile Starliner arasındaki bir hoparlör geri besleme döngüsünden kaynaklandığı düşünülüyor.

Wilmore, Houston'daki uçuş kontrolörlerinden sesi dinlemelerini istedi, ancak sonunda kendi mikrofonunu hoparlöre dayamak zorunda kaldı. Görev kontrol telsizinden gelen yanıt, "Tamam Butch, bu geldi. Titreşimli bir ses gibiydi, neredeyse bir sonar pingi gibiydi" oldu. Wilmore, esprili bir şekilde, "Bırakayım da hepiniz kafanızı kaşıyın ve neler olduğunu anlamaya çalışın... Anlarsanız bizi arayın" dedi.