Uzayda Mahsur Kalan 2 Astronot Açıkladı: Garip Sesler Duyuyoruz, NASA Devreye Girdi
NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, Boeing Starliner uzay kapsülünde mahsur kaldıkları sırada "garip sesler" duyduklarını bildirdi. NASA, bu seslerin kaynağını araştırıyor.
Cumartesi günü Houston'daki görev kontrol merkezine başvuran Wilmore, kapsülün hoparlöründen gelen titreşimli bir ses duyduklarını belirtti. "Starliner hakkında bir sorum var. Hoparlörden garip bir ses geliyor ve bunun ne olduğunu bilmiyorum" diyen Wilmore, sesin kalp atışlarına benzediğini ifade etti.
Wilmore'un bildirimi, Starliner kapsülünün helyum sızıntıları ve itici güç sorunları yaşadığı bir dönemde geldi. NASA, astronotların uçuşunu çok riskli bulduğu için kapsülü 6 Eylül’de Wilmore ve Williams olmadan New Mexico’daki bir iniş noktasına otomatik pilotla döndürmeyi planlıyordu. Garip sesin kaynağının, uzay istasyonu ile Starliner arasındaki bir hoparlör geri besleme döngüsünden kaynaklandığı düşünülüyor.
Wilmore, Houston'daki uçuş kontrolörlerinden sesi dinlemelerini istedi, ancak sonunda kendi mikrofonunu hoparlöre dayamak zorunda kaldı. Görev kontrol telsizinden gelen yanıt, "Tamam Butch, bu geldi. Titreşimli bir ses gibiydi, neredeyse bir sonar pingi gibiydi" oldu. Wilmore, esprili bir şekilde, "Bırakayım da hepiniz kafanızı kaşıyın ve neler olduğunu anlamaya çalışın... Anlarsanız bizi arayın" dedi.
Wilmore ve Williams'ın, Boeing’in rakibi SpaceX tarafından üretilen bir kapsülle Şubat ayında Dünya'ya dönmesi planlanıyor. Bu görev için, iki NASA astronotu bu ayın sonunda Uluslararası Uzay İstasyonu'na katılacak. Ancak Wilmore ve Williams'ı indirmek için istasyonda bırakılacak.
Michiganlı meteorolog Rob Dale tarafından kaydedilen ve Ars Technica tarafından rapor edilen garip ping sesi, uzayda duyulan seslerin alışılmadık olmadığını gösteriyor. Örneğin, 2003 yılında Çinli astronot Yang Liwei, uzayda "tahta bir çekiçle demir bir kovaya vuruluyormuş" gibi bir ses duyduğunu ifade etmişti.
Starliner kapsülündeki sesin kaynağı hala araştırılırken, NASA ve Boeing yetkilileri, benzer durumların gelecekte önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.