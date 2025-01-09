Uzatma Kablosuna Her Fişi Takın, Bu Cihazı Takmayın: Hem Faturayı Katlıyor Hem Yangın Riski Var!

3. VOLTAJ DALGALANMALARI CİHAZLARA ZARAR VEREBİLİR

Buzdolapları ve dondurucular, sabit bir voltajla çalışmaya ihtiyaç duyar. Uzatma kablosu, bu sabitliği sağlayamayabilir ve voltaj dalgalanmalarına neden olabilir. Bu durum cihazların motorlarına zarar vererek ömürlerini kısaltabilir ve arızalara yol açabilir.

4. TOPRAKLAMA EKSİKLİĞİ CİDDİ TEHLİKE YARATIYOR

Elektrikli cihazların güvenliği için topraklama hayati önem taşır. Ancak birçok uzatma kablosu, bu özelliği sunmaz. Topraklama eksikliği, elektriksel kaçaklara karşı koruma sağlamaz ve hem cihaz hem de kullanıcı için ciddi riskler oluşturabilir.