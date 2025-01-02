Uzatma Kablolarında Bu Detaya Aman Dikkat! Bu Cihazlar Ölümcül Risk Taşıyor!

Evden çıkmadan önce bazı cihazların fişini çekmek, ev güvenliği açısından kritik öneme sahip. İşte evdeki yangın ve kısa devre riskini en aza indirmek için kapatmanız gereken üç cihaz:

1. ŞARJ CİHAZLARI VE ELEKTRONİK CİHAZLAR

Cep telefonu veya bilgisayar şarj cihazlarını prizde bırakmak zararsız görünebilir, ancak bu alışkanlık ciddi tehlikeler barındırır. Şarj cihazları kullanılmasa bile güç tüketmeye devam eder ve bu durum aşırı ısınmaya yol açabilir. Ayrıca, kablo hasarları veya güç dalgalanmaları yangın riskini artırabilir.

Bu riski ortadan kaldırmak için şunları yapın:

-Kullanmadığınız şarj cihazlarını mutlaka prizden çekin.

-Kabloların hasar görmediğinden emin olun ve düzenli olarak kontrol edin.

-Şarj cihazlarını havalandırmanın yetersiz olduğu alanlarda bırakmamaya dikkat edin.