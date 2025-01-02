Uzatma Kablolarında Bu Detaya Aman Dikkat! Bu Cihazlar Ölümcül Risk Taşıyor!
Günlük yaşamın telaşı içinde, fişe takılı cihazları kontrol etmeyi unutmak sıkça karşılaşılan bir durum. Ancak, özellikle nemli veya tozlu ortamda bırakılan cihazlar ciddi güvenlik riskleri taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Evden çıkmadan önce bazı cihazların fişini çekmek, ev güvenliği açısından kritik öneme sahip. İşte evdeki yangın ve kısa devre riskini en aza indirmek için kapatmanız gereken üç cihaz:
1. ŞARJ CİHAZLARI VE ELEKTRONİK CİHAZLAR
Cep telefonu veya bilgisayar şarj cihazlarını prizde bırakmak zararsız görünebilir, ancak bu alışkanlık ciddi tehlikeler barındırır. Şarj cihazları kullanılmasa bile güç tüketmeye devam eder ve bu durum aşırı ısınmaya yol açabilir. Ayrıca, kablo hasarları veya güç dalgalanmaları yangın riskini artırabilir.
Bu riski ortadan kaldırmak için şunları yapın:
-Kullanmadığınız şarj cihazlarını mutlaka prizden çekin.
-Kabloların hasar görmediğinden emin olun ve düzenli olarak kontrol edin.
-Şarj cihazlarını havalandırmanın yetersiz olduğu alanlarda bırakmamaya dikkat edin.
2. ELEKTRİKLİ SOBALAR
Elektrikli sobalar, soğuk günlerde hızlı ve etkili ısınma sağlar, ancak gözetimsiz bırakıldıklarında büyük bir tehlike oluşturur. Prize bağlı bırakılan sobalar, güç dalgalanmaları veya aşırı ısınma nedeniyle yangınlara neden olabilir. Ayrıca, yakınında bulunan yanıcı maddeler (battaniye, giysi vb.) bir kıvılcım sonucu hızla alev alabilir. Bu tehlikeyi önlemek için:
-Evden çıkmadan önce elektrikli sobayı tamamen kapatıp fişini prizden çekin.
-Cihazın çevresinde yanıcı maddelerin olmadığından emin olun.
3. UZATMA KABLOLARI VE ÇOKLU PRİZLER
Uzatma kabloları günlük hayatı kolaylaştırsa da, yanlış kullanıldığında ciddi güvenlik sorunları yaratabilir. Özellikle nemli veya tozlu ortamlarda bırakıldığında kısa devre ve elektrik çarpması riski önemli ölçüde artar. Aynı kabloya çok fazla cihaz bağlamak aşırı yüklenmeye ve yangına yol açabilir. Bu sebeple mutlaka:
-İhtiyaç duymadığınız uzatma kablolarını prizden çıkarın.
-Anahtarlı uzatma kablosuna yalnızca kapasitesine uygun cihazlar bağlayın.
-Kabloların sağlamlığını düzenli olarak kontrol edin ve hasarlı olanları değiştirin.