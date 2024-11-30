Uzak Durulması Gereken Zehirli Bitkiler Belli Oldu: Dokunanı Anında Yakıp Kavuruyor

3. ZEHİRLİ SARMAŞIK

Zehirli sarmaşık, üzerindeki urushiol adı verilen yağlı bir sıvı sayesinde temas eden herkeste alerjik reaksiyonlara neden oluyor. Bu reaksiyon, kızarıklık, kaşıntı, şişme ve su toplanması gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Üstelik bu yağlı sıvı, uzun süre kalıcı olabildiği için temas edilen kıyafetlere veya eşyalara da bulaşabiliyor.