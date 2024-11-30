Uzak Durulması Gereken Zehirli Bitkiler Belli Oldu: Dokunanı Anında Yakıp Kavuruyor
Görünüşleriyle masum gibi dursa da bazı bitkiler, insan sağlığı için ciddi riskler taşıyor. Uzmanlar bu 4 bitkiden uzak durmak gerektiği konusunda uyarıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Doğanın sunduğu güzelliklere hayran kalmak bir yandan, bazı bitkilerin taşıdığı tehlikeleri de unutmamak gerekiyor. Görünüşleriyle masum gibi dursa da bazı bitkiler, insan sağlığı için ciddi riskler taşıyor.
İşte uzmanların uzak durulması konusunda uyarıda bulunduğu, doğada sıkça karşılaşabileceğiniz 4 zehirli bitki:
1. ISIRGAN OTU
Hemen her yerde karşımıza çıkabilen ısırgan otu, yapraklarında ve gövdesinde bulunan iğne benzeri yapılar sayesinde temas eden herkeste yanma, kaşıntı ve kızarıklık gibi belirtilere neden oluyor. Bu bitkinin salgıladığı formik asit, ciltte ciddi tahrişlere yol açabiliyor.
2. MANŞİNEL
Adından da anlaşılacağı gibi oldukça zehirli olan manşinel ağacı, temas halinde ciltte ciddi yanıklar oluşturabiliyor. Meyvesi ise ağızda ve yemek borusunda şiddetli yanmalara neden oluyor. Bu ağacın dumanı bile gözlerde ciddi tahrişlere yol açabiliyor.
3. ZEHİRLİ SARMAŞIK
Zehirli sarmaşık, üzerindeki urushiol adı verilen yağlı bir sıvı sayesinde temas eden herkeste alerjik reaksiyonlara neden oluyor. Bu reaksiyon, kızarıklık, kaşıntı, şişme ve su toplanması gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Üstelik bu yağlı sıvı, uzun süre kalıcı olabildiği için temas edilen kıyafetlere veya eşyalara da bulaşabiliyor.
4. TAVŞANCIL OTU
Tavşancıl otu, özellikle güneş ışığına maruz kalındığında ciltte ciddi yanıklar ve kabarcıklar oluşturan furocoumarin adı verilen bir madde içeriyor. Bu bitkiye dokunulduktan sonra güneş ışığına maruz kalmak, ciddi cilt hastalıklarına neden olabiliyor.