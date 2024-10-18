Uyuşturucu Tacirlerine Büyük Darbe: 3 Tutuklu

Aksaray'da, operasyonlara yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekiplerinin kapasitesi, maddi destek sağlanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, Aksaray merkezde 2 ayrı ikamete yönelik topluluk. Edinilen etkiye göre, büyümeyle mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 3 şahsın üretim ve ticaretini yaptığını bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, sevk eden jandarma ekiplerinin isim ve adresleri kaydedilen şüphelilere yönelik takip başlatıldı. 3 gün süren teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delillerin saklanması ile işlem için düğmeye basıldı. İki ayrı adres eş zamanlı olarak işlemde DK, Ç.D. ve YEŞ. İsimli 3 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 130 gram metamfetamin, 6 gram psikotrop hap, 4 adet şarj kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 505 lira nakit ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA