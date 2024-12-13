Uyurken Yüksekten Düşme Hissinin Nedeni Meğer Buymuş: Bilim İnsanları Doğruladı

Birçoğumuzun başına gelen, uykuya dalarken birdenbire vücudumuzun kasılarak sıçraması, uzun yıllardır bilim insanlarının merak ettiği bir konu oldu. "Hipnik seğirme" denen bu ani ve istemsiz hareketlerle ilgili bilim insanları çeşitli teoriler ortaya attı.

HİPNİK SEĞİRME NEDİR?

Uykuya dalma aşamasında yaşanan hipnik seğirmeler, vücudun kaslarının istemsizce kasılmasıyla ortaya çıkar. Bu durum genellikle uykuya dalmanın ilk evrelerinde, bilinç kaybı ile uyku arasında bir geçiş sürecinde gerçekleşir.