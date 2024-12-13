Uyurken Yüksekten Düşme Hissinin Nedeni Meğer Buymuş: Bilim İnsanları Doğruladı
Hemen hemen herkesin başına gelen, tam uykuya dalarken birden düşme hissine kapılıp vücudunuzun silkindiği anların neden gerçekleştiği ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Birçoğumuzun başına gelen, uykuya dalarken birdenbire vücudumuzun kasılarak sıçraması, uzun yıllardır bilim insanlarının merak ettiği bir konu oldu. "Hipnik seğirme" denen bu ani ve istemsiz hareketlerle ilgili bilim insanları çeşitli teoriler ortaya attı.
HİPNİK SEĞİRME NEDİR?
Uykuya dalma aşamasında yaşanan hipnik seğirmeler, vücudun kaslarının istemsizce kasılmasıyla ortaya çıkar. Bu durum genellikle uykuya dalmanın ilk evrelerinde, bilinç kaybı ile uyku arasında bir geçiş sürecinde gerçekleşir.
UYKUDA DÜŞME HİSSİ NEDEN OLUR?
Uzmanlara göre, hipnik seğirmeler, beyindeki sinir sisteminin uykuya geçiş sırasında karmaşık bir iletişim kurmasıyla ortaya çıkabilir. Günlük hayatta yaşanan stres ve kaygı, uyku kalitesini etkileyerek hipnik seğirmeleri tetikleyebilir.
Kafein ve diğer uyarıcı maddeler, sinir sistemini uyararak hipnik seğirme riskini artırabilir. Aşırı fiziksel yorgunluk da hipnik seğirmelere neden olabilir. Uyku düzeninin bozulması, uyku apnesi gibi uyku bozuklukları, hipnik seğirmeleri tetikleyebilir.
BEYİN NEDEN PANİKLİYOR?
Bazı uzmanlar, hipnik seğirmelerin beyindeki bir tür yanlış alarmla ilişkilendirildiğini düşünüyor. Uykuya geçiş sırasında vücut gevşerken, beyin bu durumu düşme olarak algılayabilir ve ani bir kasılma ile vücudu uyandırmaya çalışır.