Uyurken Birden Bütün Paranız Elinizden Gidebilir! Bankada Parası Olan Milyonları İlgilendiriyor
Son dönemde mobil bankacılık dolandırıcılığı nedeniyle Türkiye genelinde binlerce kişi mağdur oldu. Dolandırıcılar, mobil bankacılık uygulamalarına sızarak kullanıcıların bilgisi ve onayı olmadan yüksek meblağlarda kredi çekti. Mağdurlar, sabah uyandıklarında yüz binlerce liralık borçla karşılaştı.
Kaynak: Ekol Tv
İzmir, Gaziantep, Trabzon ve İstanbul başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından gelen şikayetler üzerine mağdurlar yaşadıklarını anlattı. Pek çok kişi, telefonlarının gece kilitlendiğini ve bilgileri dışında hesaplarından kredi çekildiğini belirtti. Mağdurlar, rıza ve onayları olmadan adlarına çekilen kredilerin hiç tanımadıkları kişilerin hesaplarına gönderildiğini ifade etti.
"“HAYATIM BİR GECEDE MAHVOLDU"
Dolandırıcılığa maruz kalan bir mağdur, yaşadıklarını şu sözlerle özetledi:
"Bir gecede hayatım mahvoldu. Sigortadan gelen mesajla üzerime kredi çekildiğini fark ettim. 308 bin 700 TL kredi çekilmiş ve bu para 4 dakika içinde üç farklı kişiye transfer edilmiş."
Bir başka mağdur ise, mobil bankacılık üzerinden adına 200 bin TL kredi çekildiğini ve bu işlemlerin hiçbir onayı olmadan gerçekleştirildiğini belirtti.
BANKALAR VE MAĞDURLAR KARŞI KARŞIYA
Dolandırıcılık olaylarında bankaların rolü de tartışma konusu oldu. Mağdurlar, kredi işlemlerinin yapılırken bankaların kendilerini bilgilendirmediğini ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu öne sürdü. Bir mağdur, "Kredi çekilirken bankadan kimse beni aramadı, ama para başka hesaba gönderilmeye çalışılınca şüpheli işlem diye hesapları dondurdular" dedi.
Bir başka mağdur ise, "Hiç kullanmadığım bir kredinin taksitlerini ödüyorum. Maaş hesabım olduğu için şu an mecburen bu borcu ödüyorum" ifadelerini kullandı.
HUKUKÇULAR UYARDI: TAZMİNAT DAVALARI AÇILABİLİR
TÜKONFED Hukuk Üyesi Tayfun Üzülmez, bankaların bu olayda sorumluluğu bulunduğunu belirterek, mağdurların tazminat davası açabileceğini söyledi. Üzülmez, "Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve paranın güvenliğinin sağlanamaması bankaların kusursuz sorumluluğu kapsamındadır. Tazminat davaları gündeme gelebilir" dedi.