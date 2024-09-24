Uyurken Birden Bütün Paranız Elinizden Gidebilir! Bankada Parası Olan Milyonları İlgilendiriyor

İzmir, Gaziantep, Trabzon ve İstanbul başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından gelen şikayetler üzerine mağdurlar yaşadıklarını anlattı. Pek çok kişi, telefonlarının gece kilitlendiğini ve bilgileri dışında hesaplarından kredi çekildiğini belirtti. Mağdurlar, rıza ve onayları olmadan adlarına çekilen kredilerin hiç tanımadıkları kişilerin hesaplarına gönderildiğini ifade etti.