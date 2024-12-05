Uyumadan Önce Kesinlikle Fişinin Çekilmesi Gerekiyor: Ne Şarj Cihazı Ne Televizyon! Ciddi Yangın Tehlikesi Var

Evlerde yangın riskinin en yüksek olduğu alanlardan biri mutfaklardır. Çünkü mutfaklar, genellikle birden fazla elektrikli cihazın kullanıldığı alanlardır ve bu durum tehlike potansiyelini artırır. Kullanılmayan cihazların fişlerinin prizden çıkarılması hayati bir önlemdir. Ancak sürekli çalışması gereken buzdolabı gibi cihazlar dışında bir diğer önemli konu da sıkça gözden kaçan bir cihaz var; o da ekmek kızartma makineleri.