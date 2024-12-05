Uyumadan Önce Kesinlikle Fişinin Çekilmesi Gerekiyor: Ne Şarj Cihazı Ne Televizyon! Ciddi Yangın Tehlikesi Var
Birçoğumuz, elektronik cihazları kullandıktan sonra fişlerini prizden çoğunlukla göz ardı edebiliyoruz. Bu davranışı alışkanlık haline getirmemek, ev güvenliği açısından büyük bir öneme sahiptir ve bu davranış, olası yangın tehlikesini sıfıra indirir.
Kaynak: Haber Merkezi
Evlerde yangın riskinin en yüksek olduğu alanlardan biri mutfaklardır. Çünkü mutfaklar, genellikle birden fazla elektrikli cihazın kullanıldığı alanlardır ve bu durum tehlike potansiyelini artırır. Kullanılmayan cihazların fişlerinin prizden çıkarılması hayati bir önlemdir. Ancak sürekli çalışması gereken buzdolabı gibi cihazlar dışında bir diğer önemli konu da sıkça gözden kaçan bir cihaz var; o da ekmek kızartma makineleri.
UYUMADAN ÖNCE FİŞTEN ÇEKİLMESİ GEREKİYOR
Hemen hemen her evde bulunan ekmek kızartma makineleri, doğru kullanılmadığında ciddi bir yangın riski oluşturabilir. Bu cihazlar, kullanımdan sonra fişten çekilmediğinde elektrik dirençleri üzerinden yüksek sıcaklıklara ulaşabilir.
Özellikle cihazın içinde biriken ekmek kırıntıları, dirençlerden yayılan ısıyla tutuşarak yangına sebep olabilir.
Ekmek kızartma makineleri çalışmadıkları zamanlarda bile prize takılı kalırsa ısınmaya devam edebilir. Bu durum, elektrik devresinin aşırı yüklenmesine neden olarak ciddi sonuçlar doğurabilir.
KÜÇÜK DOKUNUŞLAR HAYATİ RİSKLERİ ÖNLEYEBİLİR
Ekmek kızartma makinesi gibi cihazları kullandıktan sonra fişten çekmek, bu tür riskleri en aza indirmek için alınabilecek en kolay önlemlerden biridir. Ayrıca cihazın içini düzenli olarak temizlemek, biriken kırıntıların yangın riskini artırmasını engelleyecektir.