Uyumadan Önce Göbek Deliğinizi Bantlarsanız Ne Olur? Sosyal Medya Bununla Çalkalanıyor

GERÇEKTEN İŞE YARIYOR MU?

Şu ana kadar bu yöntemin etkilerini doğrulayan bilimsel bir çalışma bulunmuyor. Uzmanlar, vücuda herhangi bir doğrudan tıbbi faydası olmayan bu uygulamanın tamamen kişisel deneyimlere dayandığını belirtiyor.

Kısacası, göbek deliğini bantlamak bazı kişiler için rahatlatıcı bir alışkanlık olabilir ancak sağlık açısından kanıtlanmış bir faydası bulunmuyor.