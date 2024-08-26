Uykuya Dalmadan Önce Şeker Hastalığının Başlangıcını Nasıl Anlarsınız? Diyabette Erken Teşhis Yolu!

En tehlikeli hastalıklar arasında gösterilen diyabet, özellikle uzun süre boyunca hiçbir semptom göstermemesi ve bazı insanlarda farklı belirtilerle ortaya çıkması nedeniyle tedavi sürecini zor bir hale dönüştürebilir.



Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kadınlarda üreme organında bazı değişiklikler ile kendini göstergen diyabet belirtileri, erkeklerde ise sepsis ataklarıyla anlaşılabilir. Ancak doktorlar, bu belirtilerden daha somut bir semptomun olduğunu ortaya çıkardı.



ŞEKER HASTALIĞININ KORKUTAN BELİRTİLERİ



Doktor Paul McArdle'a göre, sıklıkla gözden kaçan bir semptom bulunuyor. Yatmadan önce bir şişe su içmeye başlıyorsanız, bu şeker hastalığı için endişe verici bir belirtidir.