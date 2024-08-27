Uyku Problemi Olanlar Dikkat: Bu Meyveyi Yiyen Anında Uykuya Dalıyor

Uyku uzmanlarının önerisi, yatmadan önce kivi tüketmenin uykuya geçiş sürecini hızlandırabileceği yönünde. Bilim insanları, kivi tüketiminin uyku kalitesini iyileştirebileceğini ve uyku bozukluklarını tedavi edebileceğini belirtiyor. Kivinin serotonin ve antioksidanlar açısından zengin olduğu, ayrıca folik asit ve B vitaminleri gibi uyku düzenini destekleyen vitaminleri içerdiği vurgulandı.

Araştırmalar, kivinin bir ay boyunca düzenli tüketilmesinin uyku kalitesini artırabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, kafeinin yatmadan önce tüketilmemesi gerektiği belirtiliyor, çünkü kafeinin kan dolaşımında 10 saate kadar kalabileceği ve bu durumun uyku düzenini etkileyebileceği ifade edildi..