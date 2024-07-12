Uyanır uyanmaz kahve içenler yandı: Aç karnına sakın kahve içmenin bilinmeyen etkisi ortaya çıktı. Aç karnına içilen kahve zararlı mı?

Günümüzde pek çok kişi, güne zinde başlamak adına veya sadece sağlıklı olduğunu düşünerek kahve içerek güne başlar. 7'den 70'e hemen hemen her kesimin kahve tüketimi bu nedenle hızla artmaya devam ediyor.

Ancak sabahları uyanır uyanmaz, yani aç karnına içilen kahve, birtakım ciddi etkileri beraberinde getiriyor.

Bundan sonra her sabah kahve içmeden önce tekrar düşüneceksiniz. Peki, aç karnına kahve içmenin zararı nedir?

İşte aç karnına içilen kahvenin bilinmeyen etkileri...