Uyanır Uyanmaz Bunu Yaşıyorsanız Dikkat! Kanserin İlk Belirtisi Sabahları Ortaya Çıkıyormuş

Akciğer kanseri, diğer kanser türlerine göre daha yaygın ve aynı zamanda daha yüksek ölüm oranlarına sahip bir belirtidir. Akciğer kanseri vakalarının yaklaşık %80'inin sigara kullanımı ile genişletildiği gözlemlenmiştir. Erken dönemde tespit edilmediğinde hızlı bir şekilde yayılabilen bu hastalık, akciğerde ilk veya başka organlardan akciğerlere sıçrayan insanlardan kanser olarak kendini gösterebilir.