Uyanır Uyanmaz Bunu Yaşıyorsanız Dikkat! Kanserin İlk Belirtisi Sabahları Ortaya Çıkıyormuş
Kanser erken evrede tespit edilirse, tedavi ve hayatta kalma olasılığı oldukça yüksek olan bir hastalıktır. Kanserin ilk belirtilerinin genellikle sabahları ortaya çıktığı belirlendi. Eğer uyandığınızda bu sorunu yaşıyorsanız hemen doktora görünün...
Kaynak: Haber Merkezi
Kanserin ilk belirtileri genellikle teşhis edilmeden önce ortaya çıkar ve çoğu zaman soğuk algınlığı veya alerji gibi hafif durumlarla karıştırılabilir. Uzmanlar, bu hastalığın erken teşhisinde zorluk yaşandığını belirtiyor. Ancak kanser belirtilerini fark etmek ve erken müdahale, iyileşme aralığını artırıyor. Peki, kanserin ilk belirtileri neler? Özellikle akciğer kanserleri hakkında yapılması gerekenler...
Akciğer kanseri, diğer kanser türlerine göre daha yaygın ve aynı zamanda daha yüksek ölüm oranlarına sahip bir belirtidir. Akciğer kanseri vakalarının yaklaşık %80'inin sigara kullanımı ile genişletildiği gözlemlenmiştir. Erken dönemde tespit edilmediğinde hızlı bir şekilde yayılabilen bu hastalık, akciğerde ilk veya başka organlardan akciğerlere sıçrayan insanlardan kanser olarak kendini gösterebilir.
Akciğer kanserinin erken belirtilerinin başında şiddetli öksürük geliyor. Eğer öksürüğünüz birkaç haftadır geçmiyorsa, balgamla birlikte geliyorsa veya balgamınız pas rengi ise bir doktora başvurmanız gerekir.
Akciğer kanserinin en yaygın belirtileri şunlar:
Geçmeyen gönderim
Kalıcı nefes darlığı
Açıklanamayan bir şekilde
Belirgin kilo kaybı
Nefes alınırken veya öksürürken hissedilen ağrı
Kanlı balgam (hemoptizi)
Ses kalitesi
İş kaybı
Bronşit ve pnömoni gibi tekrarlayan şehir
Hırıltılı nefes alma