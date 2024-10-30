Uyanır Uyanmaz Bunu Yaşıyorsanız Dikkat! Kanserin İlk Belirtisi Sabahları Ortaya Çıkıyormuş

Kanser erken evrede tespit edilirse, tedavi ve hayatta kalma olasılığı oldukça yüksek olan bir hastalıktır. Kanserin ilk belirtilerinin genellikle sabahları ortaya çıktığı belirlendi. Eğer uyandığınızda bu sorunu yaşıyorsanız hemen doktora görünün...

Kaynak: Haber Merkezi

Kanser Hastalık
Uyanır Uyanmaz Bunu Yaşıyorsanız Dikkat! Kanserin İlk Belirtisi Sabahları Ortaya Çıkıyormuş - Resim: 1

Kanserin ilk belirtileri genellikle teşhis edilmeden önce ortaya çıkar ve çoğu zaman soğuk algınlığı veya alerji gibi hafif durumlarla karıştırılabilir. Uzmanlar, bu hastalığın erken teşhisinde zorluk yaşandığını belirtiyor. Ancak kanser belirtilerini fark etmek ve erken müdahale, iyileşme aralığını artırıyor. Peki, kanserin ilk belirtileri neler? Özellikle akciğer kanserleri hakkında yapılması gerekenler...

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Uyanır Uyanmaz Bunu Yaşıyorsanız Dikkat! Kanserin İlk Belirtisi Sabahları Ortaya Çıkıyormuş - Resim: 2

Akciğer kanseri, diğer kanser türlerine göre daha yaygın ve aynı zamanda daha yüksek ölüm oranlarına sahip bir belirtidir. Akciğer kanseri vakalarının yaklaşık %80'inin sigara kullanımı ile genişletildiği gözlemlenmiştir. Erken dönemde tespit edilmediğinde hızlı bir şekilde yayılabilen bu hastalık, akciğerde ilk veya başka organlardan akciğerlere sıçrayan insanlardan kanser olarak kendini gösterebilir.

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Uyanır Uyanmaz Bunu Yaşıyorsanız Dikkat! Kanserin İlk Belirtisi Sabahları Ortaya Çıkıyormuş - Resim: 3

Akciğer kanserinin erken belirtilerinin başında şiddetli öksürük geliyor. Eğer öksürüğünüz birkaç haftadır geçmiyorsa, balgamla birlikte geliyorsa veya balgamınız pas rengi ise bir doktora başvurmanız gerekir.

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Uyanır Uyanmaz Bunu Yaşıyorsanız Dikkat! Kanserin İlk Belirtisi Sabahları Ortaya Çıkıyormuş - Resim: 4

Akciğer kanserinin en yaygın belirtileri şunlar:

Geçmeyen gönderim

Kalıcı nefes darlığı

Açıklanamayan bir şekilde

Belirgin kilo kaybı

Nefes alınırken veya öksürürken hissedilen ağrı

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Uyanır Uyanmaz Bunu Yaşıyorsanız Dikkat! Kanserin İlk Belirtisi Sabahları Ortaya Çıkıyormuş - Resim: 5

Kanlı balgam (hemoptizi)

Ses kalitesi

İş kaybı

Bronşit ve pnömoni gibi tekrarlayan şehir

Hırıltılı nefes alma

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