Ustası Hakiki Bozanın Sırrını Açıkladı: Kışın Gelmesiyle Talep Arttı
Kış mevsimiyle birlikte soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte, bozaya olan talep her geçen gün artıyor. Özellikle Eskişehir'de üretilen doğal boza, hem yurt içi hem de yurt dışından büyük ilgi görüyor. Eskişehir'in meşhur bozası, başta mısır olmak üzere çeşitli malzemelerle üretilerek geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.
Kaynak: İHA
Eskişehir'de 35 yıldır boza üretimi yapan Nihat Köroğlu, hakiki bozanın sırrının doğallığından geçtiğini belirtti. Köroğlu, "Bozamızda hiçbir katkı maddesi yok. Ürün tamamen doğal ve kendi imalatımız. Mısır gibi malzemeler kullanıyoruz ve bozamız gluten içermiyor. Çölyak hastaları bile rahatlıkla tüketebilir" dedi.
BAĞŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR
Bozanın sağlığa faydalarına da dikkat çeken Köroğlu, "Boza öksürüğe ve gribe iyi gelir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Tarçın eklediğimizde ise şekeri dengelemiş oluruz" açıklamasında bulundu.
DÜNYA ÇAPINDA RAĞBET GÖRÜYOR
Eskişehir'in bozası sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da rağbet görüyor. Kanada ve Belçika gibi uzak noktalardan müşteriler, Eskişehir bozası almak için talepte bulunuyor. Köroğlu, "Boza üretimimizi yaz aylarında da sürdürüyoruz ancak özellikle kışın talep çok artıyor. Şu an bozaya olan ilgi oldukça yüksek" dedi.
SIRRINI AÇIKLADI
Doğal bozanın, marketlerde satılan tatlandırıcı içeren bozalardan farkına dikkat çeken Köroğlu, "Bazı üreticiler maliyeti düşürmek için glikoz kullanıyor. Bizim bozamızda ise bu tür katkı maddeleri bulunmuyor. Doğal boza, lezzetinin yanı sıra sağlığa olan faydalarıyla da tercih ediliyor" diye ekledi.
Boza, özellikle emziren annelerin süt üretimini artırdığına ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan bir içecek olarak, kış aylarında sıkça tercih ediliyor ve fiyatı 120 TL civarında satışa sunuluyor.