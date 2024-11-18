Ustası Hakiki Bozanın Sırrını Açıkladı: Kışın Gelmesiyle Talep Arttı

SIRRINI AÇIKLADI

Doğal bozanın, marketlerde satılan tatlandırıcı içeren bozalardan farkına dikkat çeken Köroğlu, "Bazı üreticiler maliyeti düşürmek için glikoz kullanıyor. Bizim bozamızda ise bu tür katkı maddeleri bulunmuyor. Doğal boza, lezzetinin yanı sıra sağlığa olan faydalarıyla da tercih ediliyor" diye ekledi.

Boza, özellikle emziren annelerin süt üretimini artırdığına ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan bir içecek olarak, kış aylarında sıkça tercih ediliyor ve fiyatı 120 TL civarında satışa sunuluyor.