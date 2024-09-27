Usta Gazeteci Faruk Zabcı Kimdir? Faruk Zabcı Hayatını Kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi ve 2020 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'nün sahibi olan deneyimli gazeteci Faruk Zabcı hayatını kaybetti. Peki Faruk Zabcı kimdir?

Zabcı, kariyeri boyunca birçok önemli uluslararası habere imza atmış, özellikle ABD öncülüğündeki güçlerin Irak'ı işgali sırasında Bağdat'a düşen ilk bombayı görüntüleyerek büyük yankı uyandırmıştı. Tecrübeli gazeteci, meslek hayatı boyunca elde ettiği başarılarla basın dünyasında iz bırakmıştı.

FARUK ZABCI KİMDİR?

77 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Ömer Faruk Zabcı, aslen Malatyalı olmasına rağmen 1947 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1968 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra, aynı yıl Milliyet gazetesinde Avrupa'da otostop yaparken yaşadığı anılarını yazarak gazetecilik kariyerine adım attı. Zabcı, Galatasaray’ın 100. yılı vesilesiyle otostopla Londra'ya gitmiş ve uzun yıllar Hürriyet gazetesinin Londra temsilciliğini üstlenmiştir.

Kariyeri boyunca pek çok önemli olaya tanıklık eden Zabcı, Süleymaniye’de Türk askerine çuval geçirilmesi olayını ve Usame bin Ladin’in öldürüldüğü operasyonu yerinde takip etti. Ayrıca Çakal Carlos olarak bilinen ünlü terörist, cezaevinden "Ben Komutan" diyerek Zabcı’yı arardı. Gazetecilik kariyeri süresince Somali’nin Mogadişu kentinde korsanlar tarafından kaçırılma gibi zorlu deneyimler de yaşayan Zabcı, mesleğine her zaman tutkulu bir şekilde bağlı kaldı. Sürekli basın kartı sahibi olan deneyimli gazeteci, son bir yılını Londra’nın Acton bölgesindeki bir yaşlılar evinde geçiriyordu.

Kaynak: Haber Merkezi