Urfa Evlerindeki Zincirli Çıkıntının Sırrı Ortaya Çıktı! Herkes Dekor Sanıyordu

Şanlıurfa’nın tarihi sokaklarında gezerken ev köşelerinden sokağa doğru uzanan zincirli çıkıntılar dikkat çekiyor. İlk bakışta dekoratif bir detay gibi görünse de, bu mimari öğe aslında oldukça işlevsel bir amaca hizmet ediyor.

ZİNCİRLİ ÇIKINTILAR NEDEN VAR? NE AMAÇLA KULLANILIYOR?

Urfa evlerinde yer alan taş çıkıntılara bağlı zincirler, özellikle yağmur sezonlarında çatıdan süzülen suyu yönlendirmek için kullanılıyordu. Bu sistem sayesinde yağmur suyu doğrudan zincir boyunca akarak duvarlara sıçramıyor ve taş yapılar korunuyordu.

HEM DUVARLARI KORUYOR HEM SU TOPLUYORDU

Şanlıurfa Kültür Varlıkları Derneği’nden mimarlık tarihçisi Mehmet Salih Gürbüz, zincirli sistemin amacını şu sözlerle anlatıyor:

"Zincirler, çatıdan gelen yağmur suyunu doğrudan aşağı yönlendirerek sıçramayı engelliyor. Böylece duvar erozyonu önleniyor. Aynı zamanda bazı evlerde bu su, taş haznelerde ya da sarnıçlarda biriktiriliyordu."

SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİNİN TARİHİ BİR ÖRNEĞİ

Kurak iklim koşullarına karşı geliştirilmiş bu geleneksel çözüm, sadece estetik değil; aynı zamanda sürdürülebilir bir mimari anlayışın da ürünü. Yüzyıllar öncesine dayanan bu sistem, günümüz yapılarına ilham verecek nitelikte.

Kaynak: Haber Merkezi