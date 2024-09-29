Unutkanlıkla Savaşıyor! Her Lokması Şifa, B12 Değerlerini Tavan Yaptırıyor

B12 vitamini eksikliği, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen yaygın bir durumdur. Belirtileri arasında yorgunluk, halsizlik, ekstremitelerde karıncalanma, denge sorunları, kafa karışıklığı, hafıza kaybı ve depresyon gibi nörolojik problemler yer alır. Eğer bu semptomlar tedavi edilmezse kalıcı hale gelebilir. B12 eksikliği, sindirim bozuklukları, yetersiz beslenme ve alkol kullanımı gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Örneğin, Crohn ve çölyak hastalığı gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları, vücudun B12'yi emme kapasitesini etkileyebilir. Ayrıca, gastrik bypass ameliyatı geçirenlerde de B12 emiliminde problemler yaşanabilir.

B12 emilimi, mide asidi ve içsel faktör adı verilen mide proteinleri aracılığıyla gerçekleşir. Bu süreçte, pankreas fonksiyonu da önemli rol oynar. Yetersiz pankreas fonksiyonu, B12 vitamini eksikliğine katkıda bulunabilir. Aynı şekilde, Tip 2 diyabet tedavisinde yaygın olarak kullanılan Metformin ilacı da B12 seviyelerinde azalmaya neden olabilir.