Unutkanlıkla Savaşıyor! Her Lokması Şifa, B12 Değerlerini Tavan Yaptırıyor

B12 vitamini eksikliği yaygın bir sağlık sorunu olmasına rağmen, sıklıkla görmezden geliniyor. Yetersiz B12 seviyeleri önemli sağlık sorunlarına yol açabiliyor fakat B12 esas olarak hayvansal gıda kaynaklarında bulunan, uygun kan hücresi işlevi, sinir sağlığı ve diğer kritik vücut süreçleri için gerekli. B12 vitamini ise bazı besinlerde bol miktarda mevcut olurken bu besinleri tüketmek hem hafızayı güçlendiriyor hem de unutkanlıkla savaşmanıza yardımcı oluyor.

Son Güncelleme:
Unutkanlıkla Savaşıyor! Her Lokması Şifa, B12 Değerlerini Tavan Yaptırıyor - Resim: 1

B12 vitamini eksikliği, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen yaygın bir durumdur. Belirtileri arasında yorgunluk, halsizlik, ekstremitelerde karıncalanma, denge sorunları, kafa karışıklığı, hafıza kaybı ve depresyon gibi nörolojik problemler yer alır. Eğer bu semptomlar tedavi edilmezse kalıcı hale gelebilir. B12 eksikliği, sindirim bozuklukları, yetersiz beslenme ve alkol kullanımı gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Örneğin, Crohn ve çölyak hastalığı gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları, vücudun B12'yi emme kapasitesini etkileyebilir. Ayrıca, gastrik bypass ameliyatı geçirenlerde de B12 emiliminde problemler yaşanabilir.

B12 emilimi, mide asidi ve içsel faktör adı verilen mide proteinleri aracılığıyla gerçekleşir. Bu süreçte, pankreas fonksiyonu da önemli rol oynar. Yetersiz pankreas fonksiyonu, B12 vitamini eksikliğine katkıda bulunabilir. Aynı şekilde, Tip 2 diyabet tedavisinde yaygın olarak kullanılan Metformin ilacı da B12 seviyelerinde azalmaya neden olabilir.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Dünyanın En Mutlu Şehirleri Açıklandı: Türkiye'deki 3 Şehir Dikkat Çekti Dünyanın En Mutlu Şehirleri Açıklandı: Türkiye'deki 3 Şehir Dikkat Çekti
Sadece Bir Küp Şeker Yeterli: Lavabolardaki En Güçlü Tıkanıklıklar Bile Saniyede Yok Oluyor Sadece Bir Küp Şeker Yeterli: Lavabolardaki En Güçlü Tıkanıklıklar Bile Saniyede Yok Oluyor
Gece Yatağınızın Yanına Sakın Su Koymayın! Uzmanlar Büyük Tehlikeyi Açıkladı Gece Yatağınızın Yanına Sakın Su Koymayın! Uzmanlar Büyük Tehlikeyi Açıkladı
En Büyük Düşmanını Yendiler! Hasadı Başladı, Kilosu 350 Liradan Satılıyor En Büyük Düşmanını Yendiler! Hasadı Başladı, Kilosu 350 Liradan Satılıyor
Kulağınıza Soğan Koyup Bekletin: O Sorunu Ortadan Kaldıran Tek Yöntemmiş Kulağınıza Soğan Koyup Bekletin: O Sorunu Ortadan Kaldıran Tek Yöntemmiş
Tanesi 70 Lira, Bir Ağaçta 700 Tane Yetişiyor! Çekirdekten Üretiliyor Tanesi 70 Lira, Bir Ağaçta 700 Tane Yetişiyor! Çekirdekten Üretiliyor
Sıvı Deterjan mı Toz Deterjan mı? Çamaşır Makinesini Düşünen Bu Detaya Dikkat Sıvı Deterjan mı Toz Deterjan mı? Çamaşır Makinesini Düşünen Bu Detaya Dikkat
Bu Yöntem Bataryaların ömrünü yüzde 50 uzatacak! Meğer bu kadar basitmiş… Bu Yöntem Bataryaların ömrünü yüzde 50 uzatacak! Meğer bu kadar basitmiş…
Bu Burçlar Paranın Kralı Olarak Biliniyor: Zenginliğin Yol Haritasını Çiziyorlar Bu Burçlar Paranın Kralı Olarak Biliniyor: Zenginliğin Yol Haritasını Çiziyorlar
Evde Bulunması Yeterli: Tüm Cilt Lekelerini ve İlaçla Geçmeyen Sivilceleri Dahi Yok Ediyor Evde Bulunması Yeterli: Tüm Cilt Lekelerini ve İlaçla Geçmeyen Sivilceleri Dahi Yok Ediyor
Türkiye’nin 82. İli Resmen Belli Oldu! Yok Artık Dedirtecek O İlçe İl Oluyor Türkiye’nin 82. İli Resmen Belli Oldu! Yok Artık Dedirtecek O İlçe İl Oluyor
Ulaşımda Yeni Dönem Başlıyor! Yerli ve Milli İmkanlarla Yapıldı, Artık Böyle Olacak Ulaşımda Yeni Dönem Başlıyor! Yerli ve Milli İmkanlarla Yapıldı, Artık Böyle Olacak