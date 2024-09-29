Unutkanlıkla Savaşıyor! Her Lokması Şifa, B12 Değerlerini Tavan Yaptırıyor
B12 vitamini eksikliği yaygın bir sağlık sorunu olmasına rağmen, sıklıkla görmezden geliniyor. Yetersiz B12 seviyeleri önemli sağlık sorunlarına yol açabiliyor fakat B12 esas olarak hayvansal gıda kaynaklarında bulunan, uygun kan hücresi işlevi, sinir sağlığı ve diğer kritik vücut süreçleri için gerekli. B12 vitamini ise bazı besinlerde bol miktarda mevcut olurken bu besinleri tüketmek hem hafızayı güçlendiriyor hem de unutkanlıkla savaşmanıza yardımcı oluyor.
B12 vitamini eksikliği, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen yaygın bir durumdur. Belirtileri arasında yorgunluk, halsizlik, ekstremitelerde karıncalanma, denge sorunları, kafa karışıklığı, hafıza kaybı ve depresyon gibi nörolojik problemler yer alır. Eğer bu semptomlar tedavi edilmezse kalıcı hale gelebilir. B12 eksikliği, sindirim bozuklukları, yetersiz beslenme ve alkol kullanımı gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Örneğin, Crohn ve çölyak hastalığı gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları, vücudun B12'yi emme kapasitesini etkileyebilir. Ayrıca, gastrik bypass ameliyatı geçirenlerde de B12 emiliminde problemler yaşanabilir.
B12 emilimi, mide asidi ve içsel faktör adı verilen mide proteinleri aracılığıyla gerçekleşir. Bu süreçte, pankreas fonksiyonu da önemli rol oynar. Yetersiz pankreas fonksiyonu, B12 vitamini eksikliğine katkıda bulunabilir. Aynı şekilde, Tip 2 diyabet tedavisinde yaygın olarak kullanılan Metformin ilacı da B12 seviyelerinde azalmaya neden olabilir.