Ünlülerin ve Fenomenlerin Gençlik Sırrı Ortaya Çıktı: Meğer Gizli Gizli Bunu İçiyorlarmış

Kahve zaten antioksidan açısından zengin bir içecek olarak bilinirken, içerisine eklenecek bu süper besin sayesinde sağlık açısından daha da faydalı hale gelebilir. Keten tohumu, yüksek lif oranı, omega-3 yağ asitleri, kalsiyum, magnezyum ve demir gibi birçok önemli besin öğesi içerir. Beslenme uzmanı Aitor Sánchez ve ünlü sanatçı Paloma San Basilio, keten tohumunun faydalarına dikkat çekti. San Basilio, verdiği bir röportajda her sabah kahvesine keten tohumu eklediğini ve bunun sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu vurguladı.