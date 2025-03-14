Ünlülerin ve Fenomenlerin Gençlik Sırrı Ortaya Çıktı: Meğer Gizli Gizli Bunu İçiyorlarmış
Ünlülerin ve fenomenlerin gizli gizli içtiği hatta sır gibi sakladığı bu süper besinin, bağışıklık sistemini güçlendirmekten tutun, cildi yenilemeye kadar pek çok faydası bulunuyor. Her sabah içtiğiniz kahveye bir kaşık ekleyince kırışıklıklardan eser kalmıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kahve zaten antioksidan açısından zengin bir içecek olarak bilinirken, içerisine eklenecek bu süper besin sayesinde sağlık açısından daha da faydalı hale gelebilir. Keten tohumu, yüksek lif oranı, omega-3 yağ asitleri, kalsiyum, magnezyum ve demir gibi birçok önemli besin öğesi içerir. Beslenme uzmanı Aitor Sánchez ve ünlü sanatçı Paloma San Basilio, keten tohumunun faydalarına dikkat çekti. San Basilio, verdiği bir röportajda her sabah kahvesine keten tohumu eklediğini ve bunun sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu vurguladı.
KETEN TOHUMUMLU KAHVE
Kahvenin metabolizmayı hızlandırıcı ve zihinsel uyanıklığı artırıcı etkileri uzun zamandır biliniyor. Araştırmalar, kahvenin Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların önlenmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Keten tohumu ile birleştiğinde ise sağlık açısından oldukça güçlü bir kombinasyon oluşturuyor. Ancak keten tohumları kahvede tamamen çözünmediği için direkt olarak eklenmesi yerine öğütülerek kullanılması öneriliyor. Böylece vücut, içerdiği besin maddelerinden daha fazla faydalanabiliyor.
KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI NELER?
Diyetisyen Mareva Gillioz, keten tohumunun kan şekeri ve kolesterol seviyelerini düzenleyici etkisini vurguladı. Ayrıca oksidatif stresi azaltarak bağışıklık sistemini desteklediğini belirtti.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kolesterol seviyelerini dengeler.
Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.
Antioksidan ve anti-enflamatuar özellikleri sayesinde hastalıklara karşı koruyucu etki sağlar.
Böbrek hastalıkları, meme ve prostat kanseri gibi bazı hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.
KETEN TOHUMLU KAHVE NASIL YAPILIR?
Kahvenize keten tohumu eklemek için şu adımları takip edebilirsiniz:
Yaklaşık bir çay kaşığı keten tohumunu öğütün. (Kahve öğütücü ya da mutfak robotu kullanabilirsiniz.)
Hazırladığınız kahvenin içine öğütülmüş keten tohumunu ekleyin.
İyice karıştırarak homojen bir kıvam elde edin.
İsteğe bağlı olarak süt veya bitkisel süt alternatifleri ekleyebilirsiniz.
Bu basit yöntemle kahvenizi daha besleyici hale getirerek güne sağlıklı bir başlangıç yapabilirsiniz.