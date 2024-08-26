Ünlü Türkücü Gözyaşlarına Boğuldu: 'Dualarınızı Bekliyorum'

90'lı yıllara damga vuran şarkılarıyla Türkiye'de şöhrete ulaşan halk müziği sanatçısı Seher Dilovan, aldığı ani bir karar ile müzik kariyerini noktalamıştı.



Evlendikten sonra İsviçre'nin Cenevre kentine yerleşen ve ailesiyle birlikte köy hayatı yaşayan sanatçı, takipçilerine kötü bir haber verdi. 53 yaşındaki eski türkücü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşları içinde zor günler geçirdiğini ve büyük bir sağlık sorunu yaşadığını anlattı.



"DUALARINIZA İHTİYACIM VAR"



Sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında hastaneye zor yetiştirildiğini belirten Dilovan, bazı operasyonlar geçireceğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı: