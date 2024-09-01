Ünlü Tavuk Eti Markasında Ölümcül Bakteri Bulundu: 9 Kişi Öldü, Marketlerden Acilen Toplatıldı

ABD'de ünlü tavuk eti markalarının ürünlerinde listeria bakterisi tespit edilmesi üzerine geniş çaplı bir geri çağırma işlemi başlatıldı. Salgının 9 kişinin ölümüne ve 57'den fazla kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açtığı bildiriliyor.

MARKALAR ÜRÜNLERİNİ GERİ ÇAĞIRDI

ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetleme Servisi (FSIS), Boar's Head ve Old Country markalarına ait birçok et ürününün geri çağrıldığını açıkladı. FSIS, tüketicilere, etiketlerinde 'EST. 12612' veya 'P-12612' numaraları bulunan ürünlerin satın alınmaması ve tüketilmemesi gerektiğini duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem