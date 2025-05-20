Ünlü Sunucu Ekranlara Geri Dönüyor! Yeni Kanalı Belli Oldu! Medyada Taşlar Yerinden Oynayacak

KRT TV ile kısa süre önce yollarını ayıran deneyimli sunucu ve gazeteci Çiğdem Akdemir, ekranlara geri dönüyor. Akdemir’in yeni adresi Meltem TV oldu.

Gazetecilik kariyerinde cesur yorumları ve haber diliyle dikkat çeken Akdemir, KRT’den ayrılığı sonrası yaptığı açıklamada, “‘Süreci fazla kurcalıyorum diye işsiz kaldım’” ifadeleriyle kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

5,5 yıl boyunca KRT ekranlarında birçok program ve haber bülteni sunan Akdemir’in, yeni kanalında nasıl bir formatla izleyici karşısına çıkacağı ise merak konusu oldu. Meltem TV’ye transferiyle birlikte yeniden ekranlara dönen deneyimli isim, yakın zamanda yeni yayın dönemiyle izleyicilerle buluşacak.

ÇİĞDEM AKDEMİR KİMDİR?

1985 yılında İstanbul’da doğan Çiğdem Akdemir, lisans eğitimini Okan Üniversitesi Çevrebilim bölümünde tamamladı. Akademik başarısıyla dikkat çeken Akdemir, üniversiteyi bölüm birincisi olarak bitirdi.

Medya alanındaki kariyerine NTV’de dış haberler departmanında yaptığı stajla adım attı. Meslek yaşamı boyunca haber spikerliği, program sunuculuğu ve seslendirme gibi birçok farklı alanda görev aldı. Dinamik ekran tarzı ve güçlü anlatımıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Akdemir, Türk televizyonculuğunun tanınan yüzlerinden biri haline geldi.

Kaynak: Haber Merkezi