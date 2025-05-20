Ünlü Sunucu Ekranlara Geri Dönüyor! Yeni Kanalı Belli Oldu! Medyada Taşlar Yerinden Oynayacak

KRT’den ayrılığıyla dikkat çeken deneyimli sunucu Çiğdem Akdemir, televizyon ekranlarına Meltem TV ile geri dönüyor. Akdemir’in yeni programı şimdiden merak konusu oldu.

Ünlü Sunucu Ekranlara Geri Dönüyor! Yeni Kanalı Belli Oldu! Medyada Taşlar Yerinden Oynayacak

KRT TV ile kısa süre önce yollarını ayıran deneyimli sunucu ve gazeteci Çiğdem Akdemir, ekranlara geri dönüyor. Akdemir’in yeni adresi Meltem TV oldu.

Gazetecilik kariyerinde cesur yorumları ve haber diliyle dikkat çeken Akdemir, KRT’den ayrılığı sonrası yaptığı açıklamada, “‘Süreci fazla kurcalıyorum diye işsiz kaldım’” ifadeleriyle kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

5,5 yıl boyunca KRT ekranlarında birçok program ve haber bülteni sunan Akdemir’in, yeni kanalında nasıl bir formatla izleyici karşısına çıkacağı ise merak konusu oldu. Meltem TV’ye transferiyle birlikte yeniden ekranlara dönen deneyimli isim, yakın zamanda yeni yayın dönemiyle izleyicilerle buluşacak.

Ünlü Sunucu Ekranlara Geri Dönüyor! Yeni Kanalı Belli Oldu! Medyada Taşlar Yerinden Oynayacak - Resim : 1

ÇİĞDEM AKDEMİR KİMDİR?

1985 yılında İstanbul’da doğan Çiğdem Akdemir, lisans eğitimini Okan Üniversitesi Çevrebilim bölümünde tamamladı. Akademik başarısıyla dikkat çeken Akdemir, üniversiteyi bölüm birincisi olarak bitirdi.

Medya alanındaki kariyerine NTV’de dış haberler departmanında yaptığı stajla adım attı. Meslek yaşamı boyunca haber spikerliği, program sunuculuğu ve seslendirme gibi birçok farklı alanda görev aldı. Dinamik ekran tarzı ve güçlü anlatımıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Akdemir, Türk televizyonculuğunun tanınan yüzlerinden biri haline geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

Her Gün Zencefil Yerseniz Ne Olur? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Her Gün Zencefil Yerseniz Ne Olur? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Saklı Cennet İstanbul'a Sadece 2 Saat Uzaklıkta! Giden Müptelası Oluyor Saklı Cennet İstanbul'a Sadece 2 Saat Uzaklıkta! Giden Müptelası Oluyor
Aşure Günü Ne Zaman, Hangi Güne Denk Geliyor? İşte 2025 Aşure Günü Tarihi ve Muharrem Ayı Takvimi Aşure Günü Ne Zaman, Hangi Güne Denk Geliyor? İşte 2025 Aşure Günü Tarihi ve Muharrem Ayı Takvimi
Terlik ve Sandaletlerinizi Hazırlayın! Çatlayan ve Kuru Ayak Topuklarını Pamuğa Çeviren Sır Mutfağınızda Terlik ve Sandaletlerinizi Hazırlayın! Çatlayan ve Kuru Ayak Topuklarını Pamuğa Çeviren Sır Mutfakta
ÇOK OKUNANLAR
Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar
Bir Zamanlar İstanbul'un En Gözde İlçesiydi! Atatürk'ün 'Benim Kentim' Dediği İlçe Nasıl İstanbul'dan Ayrılıp İl Oldu? Bir Zamanlar İstanbul'un En Gözde İlçesiydi! Atatürk'ün 'Benim Kentim' Dediği İlçe Nasıl İl Oldu?
Araç Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: Sürücüler Artık Bu Parayı Ödeyecek! Büyük Zam Geliyor Araç Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: Sürücüler Artık Bu Parayı Ödeyecek! Büyük Zam Geliyor
SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Üzgünüm' Diyerek Açıkladı: SSK ve Bağkur Emeklisinin Maaşı Düşecek SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Üzgünüm' Diyerek Açıkladı: SSK ve Bağkur Emeklisinin Maaşı Düşecek
Uzmanlardan Altın İçin Üst Üste Uyarı! Gram Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat, 'Daha İyi Fırsat' Diyerek Duyurdular Uzmanlardan Altın İçin Üst Üste Uyarı! Gram Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat