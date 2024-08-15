Ünlü Şef Açıkladı: İşte Patlıcanla Yarım Saatte Hazırlanacak 3 Harika Yemek
Patlıcan, hem lezzeti hem de sağlığa faydası ile Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti olarak biliniyor. Kızartma, fırınlama, pişirme, haşlama ya da konserveleme olmak üzere çok sayıda teknik ile yapılan patlıcan yemekleri için uzmanlar, eşsiz 3 tarih paylaştı.
Hem kısa sürede hazırlanmaları hem de oldukça lezzetli ve sağlıklı olmaları nedeniyle patlıcan yemekleri, ev hanımlarının bir numaralı gözdesidir. Türk mutfağının eşsiz lezzeti hakkında oldukça dikkat çeken bir rehber hazırlayan usta şefler, patlıcan yemeklerini 30 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz 3 farklı seçeneğin tarifini paylaştı.
1. Patlıcan Kreması Çorbası
Malzemeler
1 soğan
1 havuç
2 orta boy patlıcan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı (sebzeleri kızartmak için 4 yemek kaşığı)
1 litre su
100 ml %15-20 yağlı krema
2 tane kokulu karabiber
1 defne yaprağı
Tuz ve karabiber
YAPILIŞI
Soğan ve havucu soyup küp küp doğrayın. Zeytinyağında yaklaşık 4 dakika soteleyin. Ezilmiş sarımsağı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Su, kokulu karabiber ve defne yaprağını ekleyip 15 dakika kaynatın. Tuzla tatlandırın.
Patlıcanları yıkayıp ikiye bölün. Fırın tepsisine yerleştirip üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin. 180 dereceye ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Patlıcanların iç kısmını çıkarıp çorbaya ekleyin.
Defne yaprağını ve kokulu karabiberleri çıkarın. Karışımı blender ile pürüzsüz hale getirin. Krema ekleyip 3 dakika daha ısıtın. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
2. Patlıcan, Dana Eti ve Kinoa Salatası
Malzemeler
200 g kinoa
150 g dana bonfile
2 küçük patlıcan
2 domates
3 dal nane
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 beyaz soğan
Tuz ve karabiber
Yapılışı
Kinoayı tuzlu suda haşlayıp süzün.
Patlıcanları yıkayıp 5 mm kalınlığında dilimleyin ve her iki tarafını kızartın.
Dana bonfileyi ince dilimleyip pişirin.
Soğanı ince doğrayın, domatesleri küp küp kesin. Bir kapta kinoayı, doğranmış soğanı, domatesi, kızarmış patlıcanları ve eti karıştırın. İnce kıyılmış nane yapraklarını ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp zeytinyağı ile harmanlayın.
3. Baharatlı Fırın Patlıcan
Malzemeler
3 küçük patlıcan
3 diş sarımsak
3 cm zencefil kökü
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Sos İçin
Çeyrek çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
4 yemek kaşığı bal
1 limonun suyu
150 ml su
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Yapılışı
Patlıcanları yıkayıp kağıt havluyla kurulayın, ikiye kesin. Fırın tepsisine yerleştirip üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin. 180 derecede 15 dakika pişirin.
Sosu hazırlamak için, bir tavada 1 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın. Doğranmış sarımsakları ekleyip 10 saniye kavurun.
Zencefili rendeleyip limon suyunu ekleyin. Pul biber, kimyon ve balı ilave edin. 150 ml suyu ekleyip sos koyulaşana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin.
Sosu patlıcanların üzerine dökün, üzerini folyo ile kapatıp tekrar 180 derecede 15 dakika pişirin.