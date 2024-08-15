Ünlü Şef Açıkladı: İşte Patlıcanla Yarım Saatte Hazırlanacak 3 Harika Yemek

Hem kısa sürede hazırlanmaları hem de oldukça lezzetli ve sağlıklı olmaları nedeniyle patlıcan yemekleri, ev hanımlarının bir numaralı gözdesidir. Türk mutfağının eşsiz lezzeti hakkında oldukça dikkat çeken bir rehber hazırlayan usta şefler, patlıcan yemeklerini 30 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz 3 farklı seçeneğin tarifini paylaştı.



1. Patlıcan Kreması Çorbası

Malzemeler

1 soğan

1 havuç

2 orta boy patlıcan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı (sebzeleri kızartmak için 4 yemek kaşığı)

1 litre su

100 ml %15-20 yağlı krema

2 tane kokulu karabiber

1 defne yaprağı

Tuz ve karabiber



YAPILIŞI

Soğan ve havucu soyup küp küp doğrayın. Zeytinyağında yaklaşık 4 dakika soteleyin. Ezilmiş sarımsağı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.



Su, kokulu karabiber ve defne yaprağını ekleyip 15 dakika kaynatın. Tuzla tatlandırın.



Patlıcanları yıkayıp ikiye bölün. Fırın tepsisine yerleştirip üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin. 180 dereceye ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Patlıcanların iç kısmını çıkarıp çorbaya ekleyin.



Defne yaprağını ve kokulu karabiberleri çıkarın. Karışımı blender ile pürüzsüz hale getirin. Krema ekleyip 3 dakika daha ısıtın. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.