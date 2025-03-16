Ünlü Şarkıcı Gözaltına Alındı! Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddia Edildi

Sabaha karşı evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan rock yıldızının evinde uyuşturucu madde bulunduğu da bildirildi. Ünlü müzisyen, 90 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldı. Scantlin, daha önce de rutin bir trafik kontrolü sırasında yaşadığı olay nedeniyle gözaltına alınmıştı.