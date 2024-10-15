Ünlü Marka Apar Topar Bütün Ürünlerini Geri Çağırdı: Bütün Marketlerden Toplatılıyor

Jumbo yetkilileri, “Lekkervrij van lactose uzun ömürlü tam yağlı süt” olarak bilinen ürünün, normalde 100 mililitresinde 0,01 gramdan az laktoz içermesi gerektiğini ancak bu ürünlerde bu değerin üzerinde laktoz bulunduğunu açıkladı. Şirket, bu durumun özellikle laktoza karşı hassasiyeti veya alerjisi olan kişiler için risk oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.