Ünlü Marka Apar Topar Bütün Ürünlerini Geri Çağırdı: Bütün Marketlerden Toplatılıyor
Hollanda’nın önde gelen süpermarket zincirlerinden Jumbo, laktozsuz tam yağlı süt ürünlerini, içeriğinde tespit edilen laktoz nedeniyle geri çağırdığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Jumbo yetkilileri, “Lekkervrij van lactose uzun ömürlü tam yağlı süt” olarak bilinen ürünün, normalde 100 mililitresinde 0,01 gramdan az laktoz içermesi gerektiğini ancak bu ürünlerde bu değerin üzerinde laktoz bulunduğunu açıkladı. Şirket, bu durumun özellikle laktoza karşı hassasiyeti veya alerjisi olan kişiler için risk oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Jumbo, bu ürünü satın alan müşterilerin sütü tüketmemeleri ve en yakın Jumbo mağazasına iade etmeleri gerektiğini belirtti. Müşterilerin, ürünün iadesi karşılığında satın alma bedelini geri alabilecekleri ifade edildi.
Geri Çağrılan Ürün Bilgileri:
Ürün Adı: Jumbo lekkervrij van lactose houdbare volle melk
Son Kullanma Tarihi: 15-02-2025
EAN Kodu: 8718452320523
Jumbo, yaşanan aksaklık için müşterilerinden özür dilerken, iade işlemlerinin herhangi bir Jumbo mağazasında kolayca yapılabileceğini belirtti.