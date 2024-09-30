Ünlü Makarna Sosunun İçinden Cam Parçaları Çıktı: Marketlerden Apar Topar Toplatılıyor

MARKETLERDEN GERİ TOPLANIYOR

Geri çağrılan ürün, son tüketim tarihi 11.08.2025 olan bir partiye aittir. Aldi Nord, tüm ürünlerin satıştan çekildiğini bildirdi ve müşterilerin bu sosu tüketmemelerini önerdi. Aldi Nord, söz konusu sosu satın alan müşterilere fişlerini ibraz etmeksizin süpermarketin mağazalarına ürünü iade etme ve para iadesi alma imkânı sunuyor. Diğer çeşitler ve marka sosunun farklı ürünleri bu geri çağırmadan etkilenmedi.