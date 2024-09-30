Ünlü Makarna Sosunun İçinden Cam Parçaları Çıktı: Marketlerden Apar Topar Toplatılıyor
Ünlü makarna sosunun içinden cam parçaları çıktığı tespit edildi. Marketlerden acil koduyla geri toplanan ürünlerde para iadesi yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü makarna sosunun içinden cam parçaları çıktığı tespit edildi. Hügli Nahrungsmittel GmbH, Aldi Nord'da bulunan "Cucina Nobile" markalı makarna sosunu geri çağırdığını duyurdu. Şirketin web sitesinde yapılan açıklamaya göre, “Cucina Nobile Makarna Sosu, 400 ml” ürününün “Arrabbiata” çeşidi, izole cam parçaları içermesi nedeniyle potansiyel tehlike arz ediyor.
MARKETLERDEN GERİ TOPLANIYOR
Geri çağrılan ürün, son tüketim tarihi 11.08.2025 olan bir partiye aittir. Aldi Nord, tüm ürünlerin satıştan çekildiğini bildirdi ve müşterilerin bu sosu tüketmemelerini önerdi. Aldi Nord, söz konusu sosu satın alan müşterilere fişlerini ibraz etmeksizin süpermarketin mağazalarına ürünü iade etme ve para iadesi alma imkânı sunuyor. Diğer çeşitler ve marka sosunun farklı ürünleri bu geri çağırmadan etkilenmedi.
Ürün Bilgileri Şu Şekilde:
Ürün: Cucina Nobile Makarna Sosu
İçerik: 400 ml
Çeşit: Arrabbiata
Son Kullanma Tarihi: 11.08.2025 (kapağın kenarında belirtilmiştir)