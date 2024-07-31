Ünlü Fotoğrafçı Topraktaki Oyukları Ayı Yuvası Sandı: İçine Girdiğinde Gözlerine İnanamadı

İngiltere'de doğa fotoğrafçılığı yapan Michael Scott, görenleri şaşkına çeviren bir olayı paylaştı. Ünlü fotoğrafçı ormanda çekim yaptığı sırada toprağın üzerindeki oyukları fotoğrafladı. Başlangıçta bu bölgeleri ayı ini zanneden Scott, deliklerin içine girdiğinde gördüklerine inanamadı.

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Ünlü Fotoğrafçı Topraktaki Oyukları Ayı Yuvası Sandı: İçine Girdiğinde Gözlerine İnanamadı

Dünya keşfedilmeyi bekleyen ilginç yerlerle dolu. Bu sözü kanıtlar nitelikte bir olay ise İngiltere'de yaşandı. Tesadüf eseri bir doğa fotoğrafçısı keşfettiği yerle dünyanın gündemine bomba gibi düştü.

Michael Scott isimli bir doğa fotoğrafçısı ilginç bir keşfe imza attı. Sıradan bir hayvan yuvası sandığı deliğin içerisinden adeta bir şaheser çıktı. Dar uzun bir girişi olan bu küçük mağaranın aslında ibadet edilmesine izin verilmeyen gizli bir dini mezhep tarafından yapıldığı anlaşıldı.

Sıradan bir yabani hayvan barınağı olarak görünen deliğin ardındaki sır çok farklı çıktı. Uzun yıllar boyunca korunan bu ibadethane, günümüze kadar gelmiş. Burayı keşfeden fotoğrafçı Michael Scott gördüğü inanılmaz olayı, fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştirdi. Bu kareleri sosyal medyadan paylaşan ve yaşadığı olayı anlatan doğa fotoğrafçısı görenleri şoke etti.

Ünlü Fotoğrafçı Topraktaki Oyukları Ayı Yuvası Sandı: İçine Girdiğinde Gözlerine İnanamadı - Resim : 1
İçine kırk katlı bir gökdelenin sığabileceği büyüklükteki mağaranın etrafı ormanlarla çevrili. Annamite dağları boyunca uzanan "Son Doong" birbirine bağlı 150 büyük mağaradan oluşuyor ve henüz tamamı gezilmedi.

Ünlü Fotoğrafçı Topraktaki Oyukları Ayı Yuvası Sandı: İçine Girdiğinde Gözlerine İnanamadı - Resim : 2
Mağaranın tam adı "Hang Son Doong" ve bu yerel dilde "Dağ Nehri Mağarası" anlamına geliyor. Mağara sisteminin içinde göl, yağmur ormanı, plaj ve hayvanlar bulunuyor.

Ünlü Fotoğrafçı Topraktaki Oyukları Ayı Yuvası Sandı: İçine Girdiğinde Gözlerine İnanamadı - Resim : 3
Yapılan lazer ölçümlerine göre 200 metre yüksekliğinde, 150 metre genişliğindedir. Mağaraya ulaşmak için Ho Chi Minh City otobanının bir noktasında araçtan inip ormanın içinde 10 kilometre yürünmesi gerekiyor.

Ünlü Fotoğrafçı Topraktaki Oyukları Ayı Yuvası Sandı: İçine Girdiğinde Gözlerine İnanamadı - Resim : 4
Ünlü Fotoğrafçı Topraktaki Oyukları Ayı Yuvası Sandı: İçine Girdiğinde Gözlerine İnanamadı - Resim : 5

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