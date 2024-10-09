Ünlü Elektrikli Süpürge Markasında Hayati Tehlike! Apar Topar Geri Çağrılıyor
Herkesin severek kullandığı ünlü süpürge markasının bataryasının alev alabileceği konusunda uyarılar yapıldı. Ünlü marka tüm ürünlerini geri çağırdı. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Hollandalı Versuni şirketi, bazı Philips akülü süpürgelerde potansiyel yangın tehlikesi ile ilgili bir uyarıda bulundu. Etkilenen modeller, Kasım 2023'ten itibaren satışa sunulan 2000 ve 3000 serisi süpürgeleri kapsıyor. Şirket, az sayıda tüketici olayı sonrası yapılan araştırmalarda ürünün bataryasında bir güvenlik açığı tespit edildiğini duyurdu.
BATARYALAR ALEV ALABİLİYOR
Bu bataryalar, nadir durumlarda aşırı ısınma riski taşıyabiliyor ve şiddetli bir düşüş ya da bir dizi düşüşe maruz kaldıklarında potansiyel olarak alev alabiliyor. Bu nedenle, Versuni gerekli önlemleri almak üzere harekete geçti.
Tüketicilere, etkilenen süpürgeleri kullanmamaları ve pil değişimi ile ilgili ücretsiz talimatlar almak için belirlenen web adresine kaydolmaları gerektiği bildirildi. Etkilenen ürünlerin Philips'in 2000 ve 3000 serisi kablosuz süpürge pilleri olduğu aktarıldı.