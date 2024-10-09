Ünlü Elektrikli Süpürge Markasında Hayati Tehlike! Apar Topar Geri Çağrılıyor

BATARYALAR ALEV ALABİLİYOR

Bu bataryalar, nadir durumlarda aşırı ısınma riski taşıyabiliyor ve şiddetli bir düşüş ya da bir dizi düşüşe maruz kaldıklarında potansiyel olarak alev alabiliyor. Bu nedenle, Versuni gerekli önlemleri almak üzere harekete geçti.

Tüketicilere, etkilenen süpürgeleri kullanmamaları ve pil değişimi ile ilgili ücretsiz talimatlar almak için belirlenen web adresine kaydolmaları gerektiği bildirildi. Etkilenen ürünlerin Philips'in 2000 ve 3000 serisi kablosuz süpürge pilleri olduğu aktarıldı.