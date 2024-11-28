Ünlü Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki 'Mutlaka Olacak' Dedi: Türkiye'deki En Riskli Bölgeyi Açıkladı
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Aydın’da yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin deprem riski bulunan en tehlikeli bölgeyi açıkladı.
Kaynak: AA
Ünlü Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Aydın’da yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini vurguladı. Doğu Anadolu Fay Hattı’na dikkat çeken Moriwaki, bölgedeki deprem riskine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.
"TÜRKİYE’NİN BİR YERİNDE DEPREM OLACAK"
Yüksek inşaat mühendisi ve mimar olan Moriwaki, Türkiye’nin yapı stokuna dikkat çekerek, “Türkiye’nin bir yerinde mutlaka deprem olacak. Bu gerçeği kabul etmeli ve buna göre hazırlık yapmalıyız” dedi. Türkiye’deki yapıların yüzde 50’sinin kaçak olduğuna işaret eden Moriwaki, bu durumun büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Deprem güvenliğinin sağlanması için yapı denetimlerinin sıkılaştırılması gerektiğini vurgulayan uzman, “Risk altında olan milyonlarca insanın hayatını korumak için adımlar atılmalı” dedi.
AYDIN’DA DEPREM RİSKİ
Moriwaki, Aydın’ın da deprem riski taşıyan iller arasında olduğunu söyledi. Bölgenin düz ve yumuşak bir zemin yapısına sahip olduğunu belirten uzman, bu özelliklerin deprem sırasında tehlikeyi artırdığını dile getirdi. Ancak büyük bir depremin kısa vadede beklenmediğini de ekledi. Aydınlılara, “Tedbiri elden bırakmayın” çağrısında bulundu.
DOĞU ANADOLU FAY HATTI VE ADANA-KIBRIS RİSKİ
Türkiye’nin deprem açısından dünyanın en riskli 17. ülkesi olduğunu belirten Moriwaki, can kaybı sıralamasında ise Türkiye’nin 3. sırada yer aldığına dikkat çekti. Özellikle Doğu Anadolu Fay Hattı’nın Batı kolunun Adana’dan Kıbrıs’a uzandığını ve bu hattın kırılma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.
"JAPONYA’NIN DENEYİMİNDEN YARARLANILMALI"
Japonya’nın depremle mücadelede teknolojik altyapısı ve yapı denetim sistemleri sayesinde can kaybını minimize ettiğini hatırlatan Moriwaki, Türkiye’nin bu deneyimden faydalanması gerektiğini söyledi. “Depremde can kaybını önlemenin anahtarı sağlam yapılar ve etkili denetimdir. Türkiye’nin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor” dedi.