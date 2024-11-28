Ünlü Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki 'Mutlaka Olacak' Dedi: Türkiye'deki En Riskli Bölgeyi Açıkladı

"TÜRKİYE’NİN BİR YERİNDE DEPREM OLACAK"

Yüksek inşaat mühendisi ve mimar olan Moriwaki, Türkiye’nin yapı stokuna dikkat çekerek, “Türkiye’nin bir yerinde mutlaka deprem olacak. Bu gerçeği kabul etmeli ve buna göre hazırlık yapmalıyız” dedi. Türkiye’deki yapıların yüzde 50’sinin kaçak olduğuna işaret eden Moriwaki, bu durumun büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Deprem güvenliğinin sağlanması için yapı denetimlerinin sıkılaştırılması gerektiğini vurgulayan uzman, “Risk altında olan milyonlarca insanın hayatını korumak için adımlar atılmalı” dedi.