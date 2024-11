Ünlü Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki 'Mutlaka Olacak' Dedi: Türkiye'deki En Riskli Bölgeyi Açıkladı

"JAPONYA’NIN DENEYİMİNDEN YARARLANILMALI"

Japonya’nın depremle mücadelede teknolojik altyapısı ve yapı denetim sistemleri sayesinde can kaybını minimize ettiğini hatırlatan Moriwaki, Türkiye’nin bu deneyimden faydalanması gerektiğini söyledi. “Depremde can kaybını önlemenin anahtarı sağlam yapılar ve etkili denetimdir. Türkiye’nin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor” dedi.