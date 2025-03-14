Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın

FOSFATSIZ ÇAMAŞIR DETERJANI KULLANIN

Uzmanlar, bu tür kimyasalların olumsuz etkilerinden korunmak için fosfatsız ve doğal içerikli temizlik ürünlerine yönelmenin önemine dikkat çekti. Çamaşır temizliğinde sirke ve karbonat gibi doğal alternatiflerin kullanılmasının hem sağlık hem de çevre açısından daha güvenli bir seçenek olduğu vurgulandı.