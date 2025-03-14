Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın
Çamaşır yıkamak günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olsa da kullanılan birçok ünlü deterjanın içerdiği bazı kimyasalların kansere neden olduğu belirlendi. Uzmanlar deterjan kullanımı konusunda uyardı, bu ürünleri sakın kullanmayın.
Kaynak: Haber Merkezi
Temizlik uzmanları, birçok ünlü çamaşır deterjanlarının içerdiği fosfatlar ve yüzey aktif maddeler gibi kimyasalların doğaya zarar verdiğini belirtti. Bu maddelerin su yollarına karışarak biyolojik olarak parçalanmadığını, ekosistemlere ciddi zararlar verdiğini ve su canlılarının yaşamını tehdit ettiğini vurgulayan uzmanlar, deterjan kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
BU ÇAMAŞIR DETERJANLARI KANSER YAPIYOR
Çevre alanında yayın yapan bir platform, fosfatların suya karıştığında alg oluşumunu artırarak oksijen seviyesini düşürdüğünü ve bu durumun su altı yaşamını olumsuz etkilediğini aktardı. Ayrıca, çamaşır deterjanlarının insan sağlığı açısından da riskler taşıdığına dikkat çeken uzmanlar, bu ürünlerin içerdiği bazı kimyasalların kardiyovasküler hastalıklar, kanser, osteoporoz gibi sağlık sorunlarıyla ilişkilendirildiğini ifade etti.
Özellikle fosfatların sağlık açısından tehlikeli olduğu belirtilirken, deterjanlarda bulunan çamaşır suyunun cilt ve gözlerde tahrişe yol açabileceği, formaldehit gibi kanserojen maddelerin ise uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği kaydedildi.
FOSFATSIZ ÇAMAŞIR DETERJANI KULLANIN
Uzmanlar, bu tür kimyasalların olumsuz etkilerinden korunmak için fosfatsız ve doğal içerikli temizlik ürünlerine yönelmenin önemine dikkat çekti. Çamaşır temizliğinde sirke ve karbonat gibi doğal alternatiflerin kullanılmasının hem sağlık hem de çevre açısından daha güvenli bir seçenek olduğu vurgulandı.