Ünlü Astrolog Burçların 2025’teki Düğün Falını Açtı: İlişkilerin Yılı Olacak!
2025 yılı, aşk hayatında önemli değişimlere ve sürprizlere sahne olacak. 2025 yılı, parlak duyguların, ruhsal dönüşümlerin ve beklenmedik gelişmelerin zamanı olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Astrolog Marina Skadi, düğün tarihini seçerken astrolojik rehberliğin büyük önem taşıdığını belirtti. Ünlü astrolog, düğünler ve diğer aile kutlamaları için en uygun dönemin 9 Haziran'da başlayarak yıl sonuna kadar süreceğini söyledi. Kişisel doğum haritasını rehber almanın altını çizen Skadi, bu haritaya göre özel bir tarih belirlemenin daha doğru olacağını da ekledi.
Balık burcundaki Yükselen Ay Düğümü ve Yengeç burcundaki Jüpiter, duygusal yakınlık ve ruhsal bağları güçlendiren bir enerji verecek.
RETROGRAD DÖNEMLERDE DİKKAT
Astrolojide, Retrograd Venüs ve Merkür dönemleri ilişkilerde yanlış anlamalara, şüphelere ve istikrarsızlığa yol açabileceği için düğün planlamaları için önerilmiyor. 2025 yılında Retrograd Venüs, 3 Mart ile 14 Nisan arasında Balık ve Koç burçlarında etkili olacak. Merkür ise şu dönemlerde geri harekette olacak:
15 Mart - 7 Nisan: Balık burcunda,
18 Temmuz - 11 Ağustos: Aslan burcunda,
9 - 29 Kasım: Yay ve Akrep burçlarında.
Ünlü astrolog, bu dönemlerde ilişkilere dair önemli adımlar atmaktan kaçınılması gerektiğini belirtti.
AŞK VE EVLİLİK İÇİN UYGUN DÖNEMLER
2025 yılı boyunca yıldızlar, güçlü ve mutlu birlikteliklere destek veren birkaç uyumlu dönem olacak. Mutluluğun dönemleri şu şekilde:
-1-15 Ocak: Romantizm ve duygusal bağların ön planda olduğu hassas birliktelikler için mükemmel olacak.
-30 Ocak - 13 Şubat: Evlilikte dostluk ve açıklık isteyenler için tam zamanı olacak.
-28 Nisan - 13 Mayıs: Ay'ın büyüme dönemine denk gelen bu süreç, unutulmaz düğünler için uygun olacak.
Özellikle 9 Haziran'dan sonra, Yengeç burcundaki Jüpiter'in ailevi bağları güçlendiren etkisiyle, evlilik için oldukça olumlu bir enerji oluşacak.
AY'IN ETKİSİNE DİKKAT
Düğün tarihini planlarken, Ay'ın hareketleri de büyük önem taşıyor. Ay'ın büyüme ve dolunay dönemleri, ilişkilerde uyum ve güçlü başlangıçlar için destekleyici olarak kabul ediliyor. Rotasız Ay dönemleri ise enerji eksikliği yarattığı için bu zamanlarda düğün yapmaktan kaçınılması gerekiyor.
2025'TE AŞKTA YAŞANACAKLAR
Duygusal Derinlik: Jüpiter’in Yengeç burcundaki etkisi, duygusal bağları güçlendirecek ve uzun vadeli ilişkiler için sağlam bir zemin oluşturacak.
Özgürlük ve Yenilik: Uranüs’ün İkizler burcundaki geçişi, ilişkilere yenilik ve dinamizm getirecek. Yeni tanışmalar ve maceraya açık bir dönem olacak.
Değerlerde Değişim: Neptün’ün Koç burcundaki etkisi, duygusal ilişkilerde dürüstlük ve samimiyet arayışını öne çıkaracak.
BU TARİHLERE AMAN DİKKAT
Mart ayı, Retrograd etkiler ve bahar tutulması koridoru nedeniyle evlilik planlamaları için uygun görülmüyor. Ayrıca, 17-21 Eylül arasındaki sonbahar tutulmaları sırasında düğün yapmaktan kaçınmalı.