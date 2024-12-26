Ünlü Astrolog Burçların 2025’teki Düğün Falını Açtı: İlişkilerin Yılı Olacak!

Astrolog Marina Skadi, düğün tarihini seçerken astrolojik rehberliğin büyük önem taşıdığını belirtti. Ünlü astrolog, düğünler ve diğer aile kutlamaları için en uygun dönemin 9 Haziran'da başlayarak yıl sonuna kadar süreceğini söyledi. Kişisel doğum haritasını rehber almanın altını çizen Skadi, bu haritaya göre özel bir tarih belirlemenin daha doğru olacağını da ekledi.

Balık burcundaki Yükselen Ay Düğümü ve Yengeç burcundaki Jüpiter, duygusal yakınlık ve ruhsal bağları güçlendiren bir enerji verecek.