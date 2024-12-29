Ünlü Astrolog Burçlar İçin Para Basacak Tüyoyu Açıkladı! 5 Gün Sürecek

ASLAN (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Bu hafta yaratıcı fikirler peşinizi bırakmayacak. İlk etapta sıradışı görünen bu fikirler, hem umut vaat ediyor hem de finansal açıdan kârlı olabilir. Düşüncelerinizi hayata geçirmek için hazırlık yapın.

BAŞAK (23 Ağustos - 22 Eylül)

Kariyerinizle ilgili önemli bir teklif alabilirsiniz. Ancak, bu teklifi kabul etmeden önce artılarını ve eksilerini iyice değerlendirin. Belki de mevcut pozisyonunuzu korumak daha doğru bir karar olacaktır.

TERAZİ (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Finansal işlemler konusunda ekstra dikkatli olmanız gereken bir hafta. Dolandırıcılık riski yüksek, bu nedenle her adımı iki kez düşünerek atın ve güvendiğiniz kişilerden destek alın.

AKREP (23 EKİM - 21 KASIM)

Risk almayı gerektiren durumlarda temkinli davranmanız öneriliyor. Ancak, mantıklı bir risk alırsanız başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Planlı ve öngörülü hareket edin.