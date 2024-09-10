Ünlü Astrolog Bombayı Patlattı: Bu Burçlar 26 Eylül'e Kadar Resmen Evrim Geçirecek

KARARLAR DAHA GERÇEKÇİ UYGULANACAK

Yazı yazmak, araştırma yapmak ve ders çalışmak gibi zihinsel faaliyetlerin bu dönemde oldukça verimli olacağını ifade eden Güner, iletişimin daha açık ve düzenli olacağını ve kararların gerçekçi bir şekilde uygulanmasının kolaylaşacağını belirtti. Ancak, aşırı detaylara takılmanın ve sürekli hata aramanın bu dönemi verimli kullanmayı engelleyebileceğine de dikkat çekti. Sağlık konuları üzerine araştırma yapma ve bilgi sahibi olma fırsatının da bu süreçte artabileceğini ekledi.