Üniversiteyi Bitirip Köyüne Döndü: Şimdiye Dek Hiç Ekilmeyen Sebzeleri Yetiştiriyor

Ankara Üniversitesinden Ziraat Mühendisi olarak mezun olan Mehmet Selçuk, verimli ve sulak tarlalara sahip İsabey Mahallesi'nde sofralık üzüm, kuru üzüm ve pekmez üretimi yaptıkları dile getirerek, “Boş tarlalarımızda ise mısır, nohut gibi ürünler yetiştiriyoruz. Ben tarla işlerini çok seviyorum. İki üç yıldır tarlalarımızdan bize göre istediğimiz paraları kazanamadık. Bu yıl ilk kez kış sebzelerine de yönelmek istedim." dedi.